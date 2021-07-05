Стало известно состояние детей, которые были в палатке, когда на них наехал кроссовер на берегу Обского моря

Две девочки пострадали, после того как на палатку наехал кроссовер, а их мама погибла. Фото: ГУ МВД по НСО

Стали известно, в каком состоянии находятся дети 3 и 6 лет, пострадавшие после того, как на них наехал кроссовер Suzuki GrandVitara. Оба ребенка в это время были в палатке на берегу Обского моря. Их мама стояла рядом. Машина сначала наехала на нее, а потом на палатку. Женщина скончалась по дороге в больницу, а детей госпитализировали.

— Пострадали две девочки 6 и 3 лет. У ребенка постарше диагностированы сотрясение головного мозга и ссадина плеча, у малышки травма головы, тупая травма живота, ушибы и ссадины, — уточнил КП-Новосибирск источник.

Напомним, трагедия произошла у села Завьялова на берегу Обского моря 3 июля около 17.00. Компани из Кемеровской области приехала отдохнуть у водоема.

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