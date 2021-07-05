Под Новосибирском 50-летняя женщина наехала на палатку с детьми: погибла их мама

Кроссовер наехал на палатку с детьми. Фото: ГУ МВД по НСО

Под Новосибирском произошла жуткая трагедия. Кроссовер Suzuki GrandVitara, за рулем которого находилась 50-летняя жительница Кемеровской области, наехала на палатку. В ней в это время отдыхала семья с детьми. Инцидент произошел на берегу Обского водохранилища в районе села Завьялово 3 июля около 17.00.

— Автомобиль сначала сбил 29-летнюю женщину, которая была у палатки, а потом машина наехала на саму палатку. На тот момент там внутри были дети 3 и 6 лет. Их мама скончалась в автомобиле «скорой помощи», а оба ребенка сейчас находятся в больнице, — рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.

Как стало известно КП-Новосибирск, женщина за рулем и погибшая были знакомы. Они в одной компании приехали из Кемеровской области на отдых.

Сейчас полицейские выясняют, была ли пьяной женщина за рулем кроссовера. Известно, что у нее не было водительского удостоверения.

Сибирячке грозит до пяти лет лишения свободы.

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