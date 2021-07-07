Девочку из палатки, на которую наехал кроссовер под Новосибирском, подключили к ИВЛ

Под Новосибирском кроссовер задавил 29-летнюю женщину и наехал на палатку с детьми. Фото: ГУ МВД по НСО

Стало известно о состоянии двух девочек из палатки, на которых наехал кроссовер под Новосибирском.

Как сообщили КП-Новосибирск в региональном минздраве, 6-летнюю девочку уже выписали, а ее 4-летнюю сестру перевели в областную больницу.

— Она поступила в тяжелом состоянии. Для перевозки ее седатировали и обезболили. Сейчас ребенка перевели на аппарат ИВЛ. Врачи проводят обследование и расписывают план терапии, — уточнили КП-Новосибирск в областной больнице.

Напомним, трагедия произошла на берегу Обского моря в Искитимском районе. Там 3 июля в палатках отдыхала компания из Кемеровской области. В какой-то момент 50-летняя женщина, не имеющая водительских прав, села за руль кроссовера. Она хотела переставить автомобиль, но наехала на свою 29-летнюю подругу, стоявшую у палатки, а потом на саму палатку, в которой были две ее дочери. Женщина скончалась по дороге в больницу, а детей госпитализировали. Как выяснили корреспонденты КП-Новосибирск, у ребенка постарше диагностировали сотрясение головного мозга и ссадина плеча, у малышки травма головы, тупая травма живота, ушибы и ссадины.

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