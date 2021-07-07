Девочка из палатки, на которую наехал кроссовер под Новосибирском, пришла в себя

Четырехлетняя девочка из палатки пришла в себя. Фото: ГУ МВД по НСО

Девочку из палатки, на которую наехал кроссовер под Новосибирском, отключили от аппарата ИВЛ. Ребенок пришел в себя.

Об этом КП-Новосибирск рассказали в областной больнице.

— Она находится в сознании, но состояние по-прежнему тяжелое. У нее повреждены органы ЖКТ и печень, — уточнили в медучреждении.

Напомним, трагедия произошла на берегу Обского моря в Искитимском районе. Там 3 июля в палатках отдыхала компания из Кемеровской области. В какой-то момент 50-летняя женщина, не имеющая водительских прав, села за руль кроссовера. Она хотела переставить автомобиль, но наехала на свою 29-летнюю подругу, стоявшую у палатки, а потом на саму палатку, в которой были две ее дочери. Женщина скончалась по дороге в больницу, а детей госпитализировали.

Как выяснили корреспонденты КП-Новосибирск, у 6-летней девочки диагностировали сотрясение головного мозга и ссадина плеча, ее уже выписали из больницы, а 4-летняя малышка пострадала серьезнее: у нее травма головы, тупая травма живота, ушибы и ссадины.

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