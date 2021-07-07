«Была вся в слезах и испугана»: под Новосибирском подростки закидали камнями пятилетнюю девочку

Мама девочки написала заявление в полицию. Фото: Влад КОМЯКОВ/предоставлено Еленой

В небольшом городке Черепаново в Новосибирской области произошел скандальный случай. Ребята во дворе устроили буллинг пятилетней соседской девочке, а на днях в голову дошкольницы прилетел огромный булыжник. Теперь на щеке у малышки огромный синяк, а ее мама требует наказать обидчиков дочери, написав заявление в полицию.

Пятилетняя Катя* каждый вечер выбегает во двор погулять с местными ребятишками. Девочке хочется поиграть с ребятами постарше, только они никак не принимают ее в свою компанию. Настойчивая кроха хвостиком ходит за подростками, а тем попросту неохота нянчиться с карапузом.

— Эти ребята старше моей дочери в несколько раз и постоянно издеваются над ней: то закинут сандалии к соседям во двор и дочка приходит домой босиком, то могут заставить ее раздеваться. Катя жалуется на это постоянно. Я пыталась говорить с детьми и их родителями, но никакого результата это не принесло. Они так и продолжают травить мою дочь, — рассказала КП-Новосибирск Елена, мама Кати.

До недавних пор настойчивая девочка воспринимала эти издевки как злую, но все же игру, продолжая надеяться на взаимную дружбу. Малышка и подумать не могла, что ее открытость и искренность обернутся против нее.

— На днях Катя прибежала домой вся в слезах, испуганная и с опухшей щекой. Я в панике начала спрашивать, что случилось. Дочь рассказала, что девочка из этой компании подняла большой камень и кинула в нее. Просто так, — говорит сибирячка.

Елену переполнили гнев и обида за дочку. Женщина тут же пошла во двор искать обидчиков. Нашла 12-летнюю Лизу и попыталась составить с ней воспитательную беседу. Но школьница оказалась довольно изворотливой и даже выдала свою версию произошедшего ЧП.

— Эта девочка сказала мне, что Катя сама взяла камень и ударила им себя. Да как такое может быть? Ей всего 5 лет! Она не смогла бы ударить себя с такой силой, — возмущается мама Кати. — Мы в этот же день пошли к врачу. У Кати диагностировали сильный ушиб.

Понимая, что очередные беседы с ребятами и их родителями будут бесполезными, Елена написала заявление в полицию. Катю отправили проходить судебно-медицинскую экспертизу, чтобы зафиксировать травмы.

После случившегося ребенок теперь вообще боится выходить на улицу. Камень надолго отбил у малышки желание заводить дружбу с такими агрессивными ребятами.

* Имя изменено.

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