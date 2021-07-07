«Мама, я знаю твой почерк»: новосибирская школьница ищет родителей, сдавших ее в детдом

Девушка уже много лет живет в приемной семье. Фото: предоставлено Стеллой Санниковой

17-летняя новосибирская школьница Стелла ищет свою биологическую маму Веронику Санникову. Девочке было 2 годика, когда она попала в детский дом. Единственное, что осталось у ребенка на память от матери, — письма из тюрьмы. По сути все, что у нее есть от мамы, — это ее почерк. Но девушка хочет посмотреть женщине в глаза.

«ВЕРЬ МНЕ, МАМА НЕ ВРЕТ»

Стелла с самого детства знала, что растет в приемной семье. Новые родители никогда не скрывали это. Окружили дочь любовью и лаской, да и чужой она себя не чувствовала.

— Я попала в детский дом, когда мне было 2 года. Мать тогда посадили за кражу — вроде DVD-плеера. А потом, когда мне было 4 года, меня забрали к себе приемные родители, — рассказала КП-Новосибирск Стелла.

Стеллу забрали из детского дома, когда ей было 4 года. Фото: предоставлено Стеллой Санниковой

До 9 лет девочка хранила в душе злость и обиду на биологическую маму. Малышка не понимала, как ее могли просто взять и бросить. Она ждала, что мама выйдет из тюрьмы и заберет ее, тем более что та обещала это в письмах.

— Я с детства знала, что мама сидит. Она даже первые годы писала мне письма из тюрьмы — отправляла их в органы опеки. Когда меня забрали в семью, то передали моей приемной маме, а та их не скрывала от меня, — говорит школьница. — Сама я прочитала все письма лично, когда мне было 15 лет. Из них узнала, что у меня есть брат, который старше меня на 2 года, его воспитывал его отец.

У сибирячки был брат. Фото: предоставлено Стеллой Санниковой

Стелла до сих пор хранит тетрадные листочки, на которых женщина клянется дочке в любви и обещает, что совсем скоро заберет ее домой.

«Здравствуй, моя хорошенькая, моя самая красивая доченька Стеллочка! Пишет тебе твоя любящая и скучающая мама! Золотце ты мое, я так сильно по тебе скучаю, сил никаких нет. Стеллочка, родная моя, ну как ты там? Уже такая большая! Наверное, уже сама умеешь писать? Ты как-нибудь сама напиши маме письмо. Сладкая моя ягодка, скоро, очень скоро мы с тобой увидимся! Мы будем вместе рядышком, и я ни на секунду тебя не оставлю. Верь мне, мама не врет», — писала дочке женщина.

Вероника регулярно писала дочке из тюрьмы. Фото: предоставлено Стеллой Санниковой

«ОНА НЕ ДАСТ МНЕ ТОЙ ЛЮБВИ»

Чем старше становилась Стелла, тем больше изменялись ее чувства к биологической матери. Злость и обида сменились любопытством. Старшеклассница решила найти женщину, которая ее родила, обещала воспитывать, но так и не сдержала слово. Свои поиски биологической семьи начала с интернета. Ввела в поисковик имя брата и была шокирована.

— Моего брата звали Сергей Шаталов. Так, по крайней мере, написала моя мама. Я начала искать в интернете про него информацию и наткнулась на старую-старую статью. В ней было написано, что брат, ему было всего 5 лет, вышел погулять на улицу, а потом его тело нашли в лесу грибники. Сережу задушили подростки. Это было в 2007 году. Громкое дело, жуткое преступление, — говорит Стелла.

Сережу убили подростки. Фото: предоставлено Стеллой Санниковой

Тогда девочка решила еще раз перечитать все письма, написанные матерью. Она впивалась глазами в каждое слово, чтобы найти хоть какую-то ниточку, ведущую к ней, или к отцу, или еще к каким-то родственникам.

— Мне удалось узнать, что мать жила где-то в Первомайском районе. Я уже ездила туда, но мне никто не помог. Я хочу ее найти, чтобы посмотреть, похожи ли мы с ней, спросить, зачем она так со мной поступила. Понимаю, что она уже не сможет дать мне той любви и нежности, как моя приемная мама. В итоге я все-таки выросла счастливым ребенком. Но порой в детстве мне казалось, что на свете есть человек, который меня любит больше всех, и самая главная мечта была, что мама придет. Хочу найти ее, — призналась КП-Новосибирск девушка. Приемные родители поддерживают ее в поисках.

Уважаемые читатели, если вам что-то известно о Веронике Николаевне Санниковой, родившейся 16 января 1974 года, пожалуйста, сообщите в редакцию по телефону 8-923-145-11-03 (WhatsApp).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.