«Забивают жабры рыбам»: новосибирский эколог рассказал об опасности воды в Берди, которая стала похожа на ту, что на Мальдивах

Цветение водорослей опасно для рыбы. Фото: www.facebook.com/AlexeyNosov54

Социальные сети облетела новость — в Новосибирской области, недалеко от села Морозово, река Бердь стала похожа на Мальдивы. Вода окрасилась в ярко-бирюзовый цвет, и всю эту смесь несло вниз по течению. Как утверждали специалисты, никакой химической угрозы нет — это всего лишь цветут водоросли.

Несмотря на это, общественник Алексей Носов взял пробы воды на анализ и отдал в химическую лабораторию. 7 июля наконец-то пришли результаты.

— Согласно протоколу лабораторной экспертизы в воде в 7 раз превышено ПДК железа. Более чем в 3 раза превышение по фенолу. Эксперты говорят, что фенол в воде может быть продуктом жизнедеятельности водорослей, — написал Алексей на своей странице в социальных сетях.

Судя по результатам анализов в воде, еще обнаружили превышение формальдегида в 9 раз. Как предполагают местные жители, всему виной сбросы в воду промышленного предприятия. Правда, какого именно, достоверно выяснить не удалось.

Комментаторы в социальных сетях смело высказывают и свои версии загрязнения водоема.

— Возможно, такой цвет у воды из-за того, что в летнее время на ней находится много моторной техники, в том числе и катеров, — предполагают сибиряки.

Тем не менее экологи начинают бить тревогу. Даже если причина зеленого цвета воды — водоросли, то для рыб, обитающих в реке, это верная смерть.

— Судя по фотографии, эта жижа прилипла к пальцам, а значит, легко сможет забить рыбам жабры — они перестанут дышать и умрут, — прокомментировал КП-Новосибирск Сергей Пащенко, эколог.

Для людей нечистая река тоже может быть опасна. Умереть после такого купания, конечно, нельзя, но подорвать здоровье вполне возможно.

С другой стороны, по мнению эксперта, анализ, который сделали общественники, не совсем корректен.

— Нужно было проводить анализ не на микроэлементы, а на органику. Только тогда станет ясно, что же происходит с рекой, — рассуждает эксперт.

КП-Новосибирск продолжает следить за развитием событий.

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