В Новосибирске вынесли приговор директору батутного центра, в котором пострадали несколько детей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске Железнодорожный районный суд вынес приговор директору батутного центра «Эверси». Мужчину обвинили в том, что он привлек к работе инструктора, не имеющего профессиональной квалификации и специальной подготовки. Результатом халатности стало то, что несколько детей получили травмы, прыгая на батутах. Об этом сообщили в пресс-службе суда в среду, 7 июля.

— Известно, один из юных посетителей центра во время прыжков на батуте получил тяжкий вред здоровью, а еще один ребенок отделался ушибами, — уточнили в Железнодорожном суде.

Суд рассмотрел дело директора центра и признал его виновным в случившемся. Его приговорили к 1, 6 годам лишения свободы и штрафу в размере 100 тысяч рублей. В суде уточнили, что назначенный срок — условный. Известно, что приговор, который вынесли накануне, 6 июля, еще не вступил в законную силу.

Ранее КП-Новосибирск писала об инциденте, который произошел в клубе «Эверси». Там, в мае 2017 года, травмы получили три ребенка. Одному из детей врачи диагностировали компрессионный перелом позвоночника. Тогда родители пострадавших ребят обвинили в произошедшем некомпетентного инструктора, а вот в самом центре заявили, что дети сами виноваты, так как нарушали правила безопасности во время прыжков на батутах.

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