Последние новости Новосибирска на 25 июня 2021 года: медсестра похудела ради работы в ковид-госпитале, полицейский погиб во время погони

Главные события последних часов - похудевшая медсестра Ирина и страшная авария с полицейскими. Фото: Никита МАНЬКО/личный архив.

Мы собрали последние новости Новосибирска на 25 июня 2021 года: обо всех самых важных событиях в регионе читайте в нашей подборке

МЕДСЕСТРА СБРОСИЛА 50 КИЛО РАДИ РАБОТЫ В КОРОНАВИРУСНОМ ГОСПИТАЛЕ

Медсестра Оксана страдала от лишнего веса и заедала стрессы — к концу 2020 года она весила 190 килограмм. Тогда в больнице открыли ковидный госпиталь, но начальница не допустила сибирячку к пациентам, пока та не похудеет. Женщина сбросила 50 кг за четыре месяца, и пришла в госпиталь спасать больных.

ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПОПАЛИ В АВАРИЮ

Двое инспекторов ДПС попали в аварию во время погони за мотоциклистом под Новосибирском. Машина перевернулась, выжил только один полицейский - его уже выписали из больницы. Авот его напарник погиб - у мужчины осталась жена и двое детей.

ШКОЛЬНИК СЛОМАЛ СПИНУ НА БАТУТЕ

Сибирячка с сыном оказались в больнице после посещения экстрим-парка. Мама доверила 9-летнего мальчика инструкторам: они учили его делать сальто на батуте, падать на спину и живот. Наутро школьник пожаловался на боли в спине, рентген выявил переломы трех позвонков.

ПРИВИВКИ ЗА ЕДУ

Новосибирск накрыла третья волна коронавируса, врачи бьют тревогу и зовут всех срочно прививаться. Некоторые компании стали доплачивать сотрудникам за прививку, а на селе пенсионерам раздают продукты. Например совет ветеранов Куйбышевского района выдает пожилым людям килограмм гречки и столько же сахара, масло, чай.

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