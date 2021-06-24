«У Димы завтра свадьба должна быть»: что известно о гаишниках, которые разбились на машине под Новосибирском

Стас (на фото слева) и Дмитрий (на фото справа) были одноклассниками. Фото: соцсети/предоставлено очевидцами.

В райцентре Тогучин в Новосибирской области произошло ДТП. На улице Вокзальная недалеко от железнодорожного вокзала машина ДПС во время погони налетела на яму. Водитель не справился с управлением, и машина упала в кювет. «Комсомолка» поговорила со знакомыми гаишников, которые попали в аварию.

Дмитрий Гончаров и Стас Чебукин были одноклассниками. Ребята учились вместе в поселке Горный Тогучинского района.

— Дима и Стас очень похожи по характеру между собой. Были... Оба веселые, отзывчивые. Никогда в беде не бросят. Таких бравых ребят еще поискать нужно, — рассказала КП-Новосибирск Анна, знакомая сотрудников. — Стас очень любил футбол, занимался этим видом спорта…

Говорит о нем в прошедшем времени всем друзьям трудно, но именно Стас погиб в этой аварии.

Известно, что парни после школы и армии попали в один полк ДПС , дружили и служили вместе больше 7 лет. Вот и в этот день, 24 июня, Стас и Дмитрий были на посту. Как сообщают очевидцы, машина гналась за мотоциклистом, который не хотел останавливаться. Внезапно машина гаишников налетела на яму, и водитель не справился с управлением.

Машина улетела в кювет. Фото: предоставлено очевидцами.

— За рулем был Дима, а на пассажирском сидении Стас... На его сторону как раз и пришелся удар. Мы до сих пор не можем прийти в себя. У Стаса осталась жена, две дочки, — рассказали КП-Новосибирск местные. — А у Димы завтра должна была быть свадьба. Он пострадал не сильно, его уже отпустили из больницы… Но какое теперь торжество… Лучшего друга хоронить…

Как сообщил источник КП-Новосибирск в правоохранительных органах, сейчас полиция ищет мотоциклиста, за которым гнались гаишники.

— Будем просматривать камеры видеонаблюдения, — добавил наш источник.

«КП-Новосибирск» выражает соболезнования родственникам погибшего сотрудника ДПС.

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