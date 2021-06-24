Под Новосибирском автомобиль ДПС вылетел в кювет и перевернулся: очевидцы сообщают о погибшем

Машина опрокинулась. Фото: предоставлено очевидцами.

В четверг, 24 июня, в Тогучине Новосибирской области произошло жуткое ДТП. Там в районе железнодорожного вокзала в кювет вылетел автомобиль ДПС. По словам очевидцев, один из сотрудников экипажа погиб на месте аварии.

— По предварительным данным, полицейские преследовали мотоцикл. В ходе погони слетели с дороги в кусты. Один из гаишников погиб, — сообщил КП-Новосибирск очевидец аварии.

Судя по кадрам с места ДТП, автомобиль «УАЗ Патриот» получил серьезные повреждения — у него сильно смяло переднюю часть.

На месте аварии сейчас работают полицейские. Они устанавливают причины и обстоятельства случившегося.

В ГУ МВД по Новосибирской области обещали прокомментировать случившееся позже. Информация уточняется.

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