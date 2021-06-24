Стали известны подробности смертельного ДТП с машиной ДПС под Новосибирском

Авария произошла во время погони. Фото: предоставлено очевидцами.

Очевидцы рассказали подробности страшного ДТП с экипажем ДПС в Тогучине. Ранее сообщалось, что полицейский автомобиль вылетел в кювет и перевернулся в районе железнодорожного вокзала.

— Они преследовали мотоциклистов, которые втроем ехали с центра: двое за СТО свернули и по тропинке убежали, а третий на высоком спортивном мотоцикле поехал по мосту. Получается, полицейские погнались за ним с мигалками, но «УАЗик» на скорости подскочил на яме. Водитель машины ДПС не справился с управлением: вылетел с дороги в кусты и перевернулся, — уточнил КП-Новосибирск очевидец происшествия.

По словам свидетеля аварии, один из гаишников погиб на месте аварии. Второй инспектор выжил. Сообщается, что он не получил серьезных травм.

— Его увезли на «скорой», но с больницы отпустили уже, — добавил очевидец.

Сейчас на месте аварии работают сотрудники ГУ МВД по Новосибирской области. В настоящий момент официального комментария по происшествию не поступало. Информация уточняется.

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В полиции пообещали прокомментировать инцидент позже (подробнее).

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