Новосибирская медсестра похудела на 50 килограммов ради работы в ковидном госпитале

Оксана три года назад весила около 150 кг (слева), потом набрала 190 кг и похудела до 140 кг за четыре месяца (справа). Фото: предоставлены героем публикации // Никита Манько

41-летняя медсестра из Новосибирска Оксана весила почти два центнера. В работе это очень мешало: побегай с таким багажом от пациента к пациенту. Спасла толстушку начальница — не пустила на работу в ковидное отделение. Так и обосновала: «Посмотри на себя! Если заболеешь коронавирусом — не спасем!» Она же уговорила Оксану на ушивание желудка и изменение образа жизни. В итоге за первые два месяца медсестра похудела на 25 килограммов, и ее допустили к работе с больными коронавирусом. Оксана продолжает худеть. Свою историю борьбы с лишним весом она рассказала «Комсомолке».

«БОЯЛАСЬ ВЫЙТИ ИЗ ДОМА, СТЕСНЯЛАСЬ СЕБЯ»

Оксана живет в новосибирском поселке Пашино. Она рано вышла замуж и сразу пошла работать санитаркой в местный военный госпиталь. До 34 лет мыла полы, но в один прекрасный день бросила тряпку и решила менять жизнь. Пошла учиться в медицинский колледж. Получила диплом и стала работать медсестрой. Семь лет проработала в Городской клинической больнице № 4 в Пашино. Только из-за лишних кило с каждым годом бегать от пациента к пациенту становилось труднее.

— Сначала я весила 160 килограммов, но на фоне стрессов набрала все 190! Диабет и астма тоже повлияли. Я пробовала сидеть на диетах, но постоянно срывалась. Сделаю 100 шагов — и уже с ног валюсь. Меня мучала одышка, обострилась астма, я жила на ингаляторе. Перестала лишний раз выходить из дома, жутко стеснялась своего внешнего вида. Уже хотела оформлять инвалидность — порой чувствовала себя на грани жизни и смерти, — призналась КП-Новосибирск медсестра Оксана.

Оксана была в депрессии, с трудом передвигалась и боялась выйти на прогулку. Теперь она счастлива. Фото: Никита МАНЬКО

Два года назад в пашинскую больницу пришла работать новый терапевт Ольга, которая заметила страдания полной коллеги. Та не успевала бегать по коридорам, даже едва могла развернуться в тесной палате. Ольга-то и стала убеждать:

— Оксана, надо меняться! Тебя надо спасать! В ноябре 2020 года в больнице открыли ковидное отделение, а Ольга уже работала замглавврача. Я только вышла из отпуска, но начальница запретила выходить на работу. Сказала: «Извини, Оксана, я не могу рисковать тобой». А я была в группе риска, хоть и переболела уже ковидом дома в легкой форме, — вспоминает Оксана.

Оксана уже готовилась оформлять инвалидность, но начальница убедила лечь на операцию. Подруга Ксения (на фото) поддержала медсестру. Фото: Никита МАНЬКО

Медсестру отказ в работе с ковидными пациентами будто перезагрузил. Было обидно, что коллеги трудятся на передовой — в красной зоне, получают за это дополнительные выплаты, а она осталась в стороне.

— Начальница сказала, что все в моих руках. И предложила лечь на бариатрическую операцию, то есть удаление части желудка, потому что в моем случае диеты уже ничего не решали. Я решила срочно делать операцию. Кинула клич родственникам, удалось собрать 250 тысяч рублей. В январе этого года легла на хирургический стол, мне уменьшили желудок на треть. Так и начались мои изменения, — говорит медсестра.

«СЕМЬ ЧАЙНЫХ ЛОЖЕК»

За первый месяц Оксана потеряла 15 килограммов — в организме было много жидкости, и первой ушла она. Первые два месяца после операции Оксана питалась только нежирным бульоном — другую пищу желудок не принимал. Потом пересмотрела питание — только отварное мясо, много овощей и фруктов, бобовые и орехи.

— Желудок стал меньше, голода, как раньше, нет. Сейчас я ем по семь чайных ложек из пиалы — порция объемом 120 — 150 граммов — по несколько раз в день. И такое ограничение в порциях дало результат. За четыре месяца скинула 50 килограммов! — радуется женщина.

В молодости медсестра была стройной, но привычка заедать стрессы сыграла злую шутку. Фото: предоставлены героем материала // Никита Манько

Неожиданное преображение не осталось незамеченным — еще в марте 2021 года Оксану допустили к работе с коронавирусными больными. Похудевшую коллегу стали хвалить молодые медсестрички и пожилые пациентки.

— Я будто оставила прошлую жизнь. У меня исчезла депрессия, я перестала краснеть от стыда, когда не могла развернуться в палате. Мне очень хотелось быть в команде, помогать пациентам ковидного отделения. А там нужно четко и быстро принимать пациентов, важна каждая минута. Сейчас я вешу 137 килограммов, продолжаю стройнеть и чувствую себя прекрасно. У нас есть маски, костюмы инфекциониста, поэтому страха нет. Работаешь и даже не думаешь об опасности заразиться, — уверяет Оксана.

Ради работы в отделении для больных коронавирусом пришлось сбросить 50 кг Фото: Никита МАНЬКО

Медсестра признается, что пациенты бывают разные. И раньше она часто расстраивалась и даже плакала из-за недовольных больных, а еще сразу бежала заедать стресс конфетами, булочкой, тортиком. Теперь же то ли пациенты изменились, то ли она сама поверила в себя, но работа стала приносить больше радости.

— Сейчас у медиков очень большая нагрузка. А нужно не только укол поставить, но и успокоить, погладить заболевшего. Чаще других у нас в отделении бывают 80 — 90-летние бабушки. Смотришь — божий одуванчик, а в глазах страх плещется. Приходится с ними и как психолог работать, успокаиваешь, подбадриваешь. И главное, все успеваешь, потому что чувствуешь себя легко, — добавляет Оксана.

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