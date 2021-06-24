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24 июня 2021 16:55

Новосибирская медсестра похудела на 50 килограммов ради работы в ковидном госпитале

Раньше женщина весила 190 килограммов, она едва ходила, а дышала с ингалятором. Ее жизнь изменил коронавирус
Никита МАНЬКО
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Оксана три года назад весила около 150 кг (слева), потом набрала 190 кг и похудела до 140 кг за четыре месяца (справа). Фото: предоставлены героем публикации // Никита Манько

Оксана три года назад весила около 150 кг (слева), потом набрала 190 кг и похудела до 140 кг за четыре месяца (справа). Фото: предоставлены героем публикации // Никита Манько

41-летняя медсестра из Новосибирска Оксана весила почти два центнера. В работе это очень мешало: побегай с таким багажом от пациента к пациенту. Спасла толстушку начальница — не пустила на работу в ковидное отделение. Так и обосновала: «Посмотри на себя! Если заболеешь коронавирусом — не спасем!» Она же уговорила Оксану на ушивание желудка и изменение образа жизни. В итоге за первые два месяца медсестра похудела на 25 килограммов, и ее допустили к работе с больными коронавирусом. Оксана продолжает худеть. Свою историю борьбы с лишним весом она рассказала «Комсомолке».

«БОЯЛАСЬ ВЫЙТИ ИЗ ДОМА, СТЕСНЯЛАСЬ СЕБЯ»

Оксана живет в новосибирском поселке Пашино. Она рано вышла замуж и сразу пошла работать санитаркой в местный военный госпиталь. До 34 лет мыла полы, но в один прекрасный день бросила тряпку и решила менять жизнь. Пошла учиться в медицинский колледж. Получила диплом и стала работать медсестрой. Семь лет проработала в Городской клинической больнице № 4 в Пашино. Только из-за лишних кило с каждым годом бегать от пациента к пациенту становилось труднее.

— Сначала я весила 160 килограммов, но на фоне стрессов набрала все 190! Диабет и астма тоже повлияли. Я пробовала сидеть на диетах, но постоянно срывалась. Сделаю 100 шагов — и уже с ног валюсь. Меня мучала одышка, обострилась астма, я жила на ингаляторе. Перестала лишний раз выходить из дома, жутко стеснялась своего внешнего вида. Уже хотела оформлять инвалидность — порой чувствовала себя на грани жизни и смерти, — призналась КП-Новосибирск медсестра Оксана.

Оксана была в депрессии, с трудом передвигалась и боялась выйти на прогулку. Теперь она счастлива.

Оксана была в депрессии, с трудом передвигалась и боялась выйти на прогулку. Теперь она счастлива.

Фото: Никита МАНЬКО

Два года назад в пашинскую больницу пришла работать новый терапевт Ольга, которая заметила страдания полной коллеги. Та не успевала бегать по коридорам, даже едва могла развернуться в тесной палате. Ольга-то и стала убеждать:

— Оксана, надо меняться! Тебя надо спасать! В ноябре 2020 года в больнице открыли ковидное отделение, а Ольга уже работала замглавврача. Я только вышла из отпуска, но начальница запретила выходить на работу. Сказала: «Извини, Оксана, я не могу рисковать тобой». А я была в группе риска, хоть и переболела уже ковидом дома в легкой форме, — вспоминает Оксана.

Оксана уже готовилась оформлять инвалидность, но начальница убедила лечь на операцию. Подруга Ксения (на фото) поддержала медсестру.

Оксана уже готовилась оформлять инвалидность, но начальница убедила лечь на операцию. Подруга Ксения (на фото) поддержала медсестру.

Фото: Никита МАНЬКО

Медсестру отказ в работе с ковидными пациентами будто перезагрузил. Было обидно, что коллеги трудятся на передовой — в красной зоне, получают за это дополнительные выплаты, а она осталась в стороне.

— Начальница сказала, что все в моих руках. И предложила лечь на бариатрическую операцию, то есть удаление части желудка, потому что в моем случае диеты уже ничего не решали. Я решила срочно делать операцию. Кинула клич родственникам, удалось собрать 250 тысяч рублей. В январе этого года легла на хирургический стол, мне уменьшили желудок на треть. Так и начались мои изменения, — говорит медсестра.

«СЕМЬ ЧАЙНЫХ ЛОЖЕК»

За первый месяц Оксана потеряла 15 килограммов — в организме было много жидкости, и первой ушла она. Первые два месяца после операции Оксана питалась только нежирным бульоном — другую пищу желудок не принимал. Потом пересмотрела питание — только отварное мясо, много овощей и фруктов, бобовые и орехи.

— Желудок стал меньше, голода, как раньше, нет. Сейчас я ем по семь чайных ложек из пиалы — порция объемом 120 — 150 граммов — по несколько раз в день. И такое ограничение в порциях дало результат. За четыре месяца скинула 50 килограммов! — радуется женщина.

В молодости медсестра была стройной, но привычка заедать стрессы сыграла злую шутку. Фото: предоставлены героем материала // Никита Манько

В молодости медсестра была стройной, но привычка заедать стрессы сыграла злую шутку. Фото: предоставлены героем материала // Никита Манько

Неожиданное преображение не осталось незамеченным — еще в марте 2021 года Оксану допустили к работе с коронавирусными больными. Похудевшую коллегу стали хвалить молодые медсестрички и пожилые пациентки.

— Я будто оставила прошлую жизнь. У меня исчезла депрессия, я перестала краснеть от стыда, когда не могла развернуться в палате. Мне очень хотелось быть в команде, помогать пациентам ковидного отделения. А там нужно четко и быстро принимать пациентов, важна каждая минута. Сейчас я вешу 137 килограммов, продолжаю стройнеть и чувствую себя прекрасно. У нас есть маски, костюмы инфекциониста, поэтому страха нет. Работаешь и даже не думаешь об опасности заразиться, — уверяет Оксана.

Ради работы в отделении для больных коронавирусом пришлось сбросить 50 кг

Ради работы в отделении для больных коронавирусом пришлось сбросить 50 кг

Фото: Никита МАНЬКО

Медсестра признается, что пациенты бывают разные. И раньше она часто расстраивалась и даже плакала из-за недовольных больных, а еще сразу бежала заедать стресс конфетами, булочкой, тортиком. Теперь же то ли пациенты изменились, то ли она сама поверила в себя, но работа стала приносить больше радости.

— Сейчас у медиков очень большая нагрузка. А нужно не только укол поставить, но и успокоить, погладить заболевшего. Чаще других у нас в отделении бывают 80 — 90-летние бабушки. Смотришь — божий одуванчик, а в глазах страх плещется. Приходится с ними и как психолог работать, успокаиваешь, подбадриваешь. И главное, все успеваешь, потому что чувствуешь себя легко, — добавляет Оксана.

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