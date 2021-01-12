Сибиряк, весивший 250 килограммов, начал худеть благодаря Инстаграму. Подписчиков пока немного, но мужчина уже пользуется у них огромной популярностью. Ежедневно Константин выкладывает свое взвешивание, тренировки в социальные сети. Как публичность помогает в борьбе с лишним весом — в материале КП-Новосибирск.ЛОМАЛ СТУЛЬЯ И ВЫБРАСЫВАЛ ОДЕЖДУКонстантину Краеву 47 лет, и он не всегда был таким колобком. В детстве, наоборот, любил спорт: тягал гири, гантели, занимался легкой атлетикой. Но любовь к вкусной еде никто не отменял.— Я после школы учился в мореходном училище на моряка. Работаю в Петропавловск-Камчатске уже больше 20 лет. Я по полгода нахожусь в море. Там о здоровой пище и речи не идет. Все жареное, сытное, с большим количеством углеводов, — рассказал КП-Новосибирск Константин.Сибиряк стал неплохо зарабатывать, появилась возможность покупать дорогую вкусную еду. Мужчина никогда не отказывался съесть жареный стейк и запить его бокалом виски со льдом. Так и не заметил, как все углеводы ушли в бока. Константин понял, что любимые брюки уже не сходятся на бедрах, а майки вот-вот лопнут на животе. С гардеробом возникли проблемы: в Новосибирске сложно найти мужскую одежду 84-го размера. Поначалу мужчина старался не обращать внимания на лишние складки на животе и успокаивал себя — хорошего человека должно быть много.— Костя стал все крушить. Когда в баню ходили, под ним ломались пластиковые стулья в зоне отдыха, кровать домой выбирали специальную, чтобы она выдержала его вес, на платформе. И разумеется, матрас подбирали, — призналась КП-Новосибирск Ольга, супруга Константина.К лишним килограммам добавились и проблемы со здоровьем. Постоянное давление, боли в суставах, да еще и сахар в крови повысился.— Несколько месяцев назад муж вернулся из рейса, и я просто его не узнала. Он стал очень большим. Да, у него по маминой линии все полные. Но это ведь не дело! Мы купили товарные весы, которые на рынке используют. Оказалось, что Костя весил 250 килограммов, — продолжает Ольга. — Тогда он и решил, что начнет худеть.«ЕГО МОТИВИРУЮТ ПОДПИСЧИКИ»Капитан не понимал, как смог запустить себя до такого состояния. Сначала решил принять кардинальные меры — вообще отказаться от еды, воды и повесить амбарный замок на холодильник. Ольга предложила супругу другое решение — вести свой блог в Инстаграме. Так и мотивации больше, и худеть интереснее.— Мы завели страницу, выкладываем туда, как я тренируюсь, ежедневно взвешиваюсь, что ем. Стали появляться подписчики со словами поддержки. В основном это женщины, которые начали худеть вместе со мной или уже похудели. Это дает мне еще больше энергии, — объясняет Константин.Теперь Костя питается не аппетитными котлетками с макарошками, а рыбой на пару, бульончиками, постной курицей. Виски со льдом и пенное пиво заменил на полбокала сухого красного или белого вина.— Каждый раз, когда тянет съесть гадость, вспоминаю о подписчиках. Ведь утром нужно будет показать свой вес. Сразу же иду и отвлекаю себя делом. Например, мою посуду или чем-то еще по дому занимаюсь, — раскрывает небольшой секрет сибиряк.Сейчас мужчина три раза в неделю ходит в спортзал и в бассейн. Упражнения в зале пока только сидячие, чтобы не было нагрузки на суставы. В бассейне Константин за 45 минут проплывает 850 метров. Чего не сделаешь, чтобы увидеть на весах цифру поменьше.— За четыре месяца мне уже удалось скинуть 40 килограммов. Сейчас мой вес — 196. Пока цель — скинуть еще 96 кило, чтобы цифры на весах показывали ровно 100, — добавляет сибиряк.Но самая главная мечта Константина — не просто избавиться от лишних кило. Есть и романтическая подоплека. Как настоящий мужчина, он хочет носить свою супругу на руках, а пока справиться с этой задачей мешает живот.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru