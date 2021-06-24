Депутаты обсудили, кто портит воздух в Новосибирске

Проблема неприятных запахов в Новосибирске остается актуальной. Фото: Николай ХИЖНЯК

В прошедшие выходные новосибирцы снова почувствовали неприятное амбре. Вопрос вони в Новосибирске поднимали уже не раз, но пока что безрезультатно. Особенно туго пришлось в эти дни дачникам: если в поселке Рыбачий запах ощущался еле уловимо, эпизодически, то в дачном обществе «Зеленый остров», которое расположено критически близко к городским очистным сооружениям, люди жаловались на невыносимую вонь.

На заседании рабочей группы по вопросам экологии в Совете депутатов города Новосибирска депутаты тоже обсудили вопрос запашистости. Подробности - в нашем материале.

ВРЕДИТЕЛИ-АССЕНИЗАТОРЫ

Депутат от партии «Зелёные» Игорь Украинцев считает, что на сегодняшний день депутаты сделали большой шаг вперед в решении этой проблемы: - Мы знаем, что пахнуть может и точка несанкционированного слива ассенизаторских машин, которую водители находят где-нибудь рядом с малой речкой. Они начинают сливать туда отходы, и эта их инициатива становится причиной экологического бедствия для целого района. Например, в Заельцовском районе у речки Вторая Ельцовка. А посмотрите, какого цвета сейчас река Тула! Она не прозрачная, как раньше, а какого-то непонятного желто-коричневого цвета. Из-за тех же несанкционированных сливов, из-за вредителей-ассенизаторов.

То, что малые реки в черте города оказываются открытыми коллекторами, на заседании подтвердили и общественники. Последние, несмотря на неудачный рейд по точкам сливов, адреса которых им предоставили в мэрии (ко времени выезда все точки оказались забетонированы), без труда обнаружили новые вонючие колодцы. Один из таких находится на пересечении улицы Тульской и Учительского переулка, куда окрестные жители незаконно сливают все, что заблагорассудится. Примечательно, что это содержимое тут же оказывается в реке Туле, а сам колодец, по словам общественников, принадлежит МУП «Горводоканал».

На заседании депутаты предложили увеличить размеры штрафов для водителей ассенизаторских машин, чтобы они ощутимо били по карману и стали хоть каким-то стимулом сливать отходы куда положено. А сливать их, по словам представителей Горводоканала, положено в одну из пяти запроектированных специально для этого точек. Участники депутатской рабочей группы сошлись во мнении, что нужно оперативно решить, как штрафовать компании и частных лиц за незаконные сливы в коллекторы Горводоканала, потому что пока еще работа ассенизаторских машин никак не лицензируется и привлечь водителей к ответственности проблематично.

ЧТО ПЛАВАЕТ В ПЛЮЩИХЕ

Общественник Алексей Носов в мае опубликовал видео стоков из нескольких объектов ГУФСИН в реку Плющиху. Этот факт также стал объектом разбирательства на рабочей группе.

- 15 лет экологии города Новосибирска, реке Плющихе, которая течет через весь Октябрьский район и выходит возле жилого комплекса Европейский Берег, наносится вред: сюда ведут канализации колоний. Огромные объемы гадости попадают прямиком в реку, - отметил Алексей Носов.

Проблему руководство службы исполнения наказаний признало, подтвердив, что ей не один год и канализование стоков обсуждается на словах с 2007 года. С мая вопрос удалось сдвинуть с мертвой точки: в середине 2022 года он может оказаться решенным - Горводоканал сообщил, что над этой проблемой их специалисты уже работают, в ближайшем будущем будут здесь организовывать станции очистки, чтобы больше в Плющихе не плавали отходы жизнедеятельности человека.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

«НЕТ НИКАКИХ СИЛ ТЕРПЕТЬ ЭТО»

Игорь Украинцев напомнил, что проблема отсутствия канализации актуальна и для Толмачевских согр (болотистая местность рядом с городом Обь. - Ред.).

- Пока что вся канализация города Оби сливается именно туда, а там очень плохие очистные сооружения. Планируется, что Горводоканал заберет на себя канализование города Оби, - поделился депутат.

Действительно, в марте этого года Горводоканал и администрация города Оби анонсировали строительство канализационно-насосных станций для отведения стоков из северной части Оби как раз для решения проблемы сброса сточных вод на грунт, в Толмачевские согры. Проект уже готов, ожидается, что его реализуют в течение двух лет.

Для понимания масштаба бедствия и вероятных источников запахов на комиссии озвучили предложение создать интерактивную карту запахов, правда заняться этим депутаты собираются только осенью.

- Относительно решения проблемы неприятных запахов очень медленно и очень сложно, но тем не менее мы двигаемся. У нас не хватает полномочий, но уже нет никаких сил терпеть эти периодически возникающие в городе ароматы. Я не могу сегодня четко перечислить учреждения, ответственные за этот запах. Региональное министерство природы взаимодействует с Институтом органической химии СО РАН - только там есть приборы, которые раскладывают запахи на составляющие, в результате чего можно сказать, к какой группе они относятся - из сферы животноводства или какой-то другой. На основании этой работы и будут делать выводы. Честно говоря, уже хочется какого-то результата, - подытожил председатель комиссии Игорь Кудин.

ЧТО ОТВЕТИЛ РОСПРИРОДНАДЗОР

Напомним, что в конце мая, когда город в очередной раз накрыло волной вони, «Комсомолка» побеседовала с минприроды о возможных источниках неприятных запахов и даже узнала, какое вещество больше всего раздражает носы новосибирцев. Тогда же мы направили официальный запрос в Росприроднадзор по поводу возможных источников неприятных ароматов в городе.

Мы получили официальный ответ от Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора. В нем говорится, что управление ведет работу по выявлению источников неприятного запаха в нашем городе. В настоящее время по обращениям граждан Росприроднадзор проводит внеплановую проверку МУП «Горводоканал». Также специалисты управления проводят проверку ООО «СПК» по поводу выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, которые могут быть источниками неприятного запаха. В ведомстве отметили, что работа ведется по установленным регламентам, в которых не содержится перечня дурнопахнущих веществ. Таким образом, даже если нарушения будут выявлены, виновников зловония пока нельзя привлечь к ответственности, но можно хотя бы публично назвать. В феврале Новосибирская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку АО «Кудряшовское», в ходе которой нарушений на свинокомплексе обнаружено не было.

Как только у нас появится новая информация по возможному источнику неприятных запахов в Новосибирске, мы сообщим об этом на нашем сайте.