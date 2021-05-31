Снова нечем дышать: минприроды назвало возможные источники вони в Новосибирске

Новосибирцы жалуются на периодическую вонь в городе. Фото: ru.freepik.com

Жители Новосибирска снова жалуются на вонь, от которой хочется плотно закрыть окна и не показывать носа на улицу. Какая уж там свежесть, когда вместе с дождем по городу расплываются удушающие «ароматы» не пойми чего. В прямом эфире Радио «Комсомольская правда» - Новосибирск» министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Андрей Даниленко рассказал, какое именно вещество раздражает носы новосибирцев, какие предприятия могут быть источниками амбре, а также о том, почему так трудно наказать виновных в порче воздуха. Подробности - в нашем материале.

ОСОБО АРОМАТНЫЕ МОЛЕКУЛЫ

По словам министра, главный ингредиент раздражающего новосибирцев запаха - меркаптан.

- Меркаптан - это крайне дурнопахнущее вещество, определяется человеческим носом в количестве примерно для метилмеркаптана 1,6х10 степени, то есть практически две молекулы на миллиард молекул других газов - и вы уже ощущаете это носом. К слову сказать, это вещество есть и в канализации, и в навозе, и в помете (кроме традиционных сероводорода и аммиака). Меркаптан используется для одоризации природного газа. Сам по себе природный газ ничем не пахнет - вот для того, чтобы обнаружить его утечку, и добавляют немножко метилмеркаптана. Так что этот запах, в общем-то, вам знаком. Просто когда он находится в комбинации с другими, получаются совсем странные смеси, которые могут даже вызывать различные аллергические реакции, - объяснил КП-Новосибирск министр.

КТО ПОПАЛ В КРУГ ПОДОЗРЕВАЕМЫХ

Для поиска источника неприятных запахов в прошлом году минприроды обратилось в Институт органической химии, чтобы выделить запашистые маркеры для конкретных видов производств или технологических процессов. Специалисты определили, что источников «ароматизации» города много, а также выделили с десяток маркерных веществ, которые характерны для ряда предприятий, в том числе Горводоканала и Кудряшовского свинокомплекса. Но определить, кто же конкретно и на какой территории виновен в периодической вони, мешают несколько факторов.

- Это ведь процесс непостоянный. Необходимо вовремя оказаться в нужной точке и иметь возможность отобрать пробу воздуха. Поскольку процесс периодический, мы можем сделать это далеко не всегда, - говорит Андрей Даниленко. - К сожалению, к моменту начала «сезона запахов» в этом году мы еще не успели заключить договор с НИОХом (Новосибирский институт органической химии имени Н. Н. Ворожцова Сибирского отделения Российской академии наук. - Ред.) и не успели отобрать пробы при тех первых трех случаях появления запахов, которые были зафиксированы в городе Новосибирске.

В перспективе минприроды планирует опять подключить к работе институт органической химии, чтобы все-таки определить источник неприятных ароматов.

ЧТО ДАЛЬШЕ?

Для того чтобы доказать, что запах является результатом какого-то технологического процесса на производстве, необходимо туда попасть, посмотреть журнал ведения и сопровождения техпроцессов и провести измерения именно на источниках выбросов.

- В соответствии с ФЗ-294 «О защите прав юридических лиц» попасть с внеплановой проверкой на предприятие для осуществления контроля возможно только по согласованию с прокуратурой, поскольку эти предприятия относятся к объектам федерального государственного экологического контроля. Мы уже имеем перечень маркерных веществ, которые характерны только для определенных предприятий. Если мы точно определим источник запаха, тогда можно будет обратиться в Новосибирскую межрайонную природоохранную прокуратуру для проведения каких-либо проверок. Следует учитывать, что сами по себе запахи не являются лимитирующим фактором. К сожалению, для них не установлены предельно допустимые концентрации. И в данной ситуации мы не можем выдвинуть предприятию претензии о том, что оно превысило нормативы выбросов именно по этому веществу. Те же меркаптаны в мизерном количестве уже отравляют жизнь всему городу. Уже, как говорится, нанюхались, а предельная концентрация еще не превышена. Так что в этом вопросе требуется изменение законодательства, - подытожил министр.

КОММЕНТАРИИ ПРЕДПРИЯТИЙ

«Комсомолка» обратилась за комментариями на предприятия, которые Андрей Даниленко назвал в числе прочих.

Оперативнее других ответ прислал Кудряшовский свинокомплекс. Там сообщили, что обеспокоены проблемой распространения неприятных запахов в Новосибирске, поскольку именно свинокомплекс жители города чаще всего винят в проблеме. Но с обвинениями в свой адрес предприятие категорически не согласно.

В компании подчеркнули, что, безусловно, животноводческое предприятие не может не иметь характерных запахов. Но их распространение ограничено санитарной зоной, за пределами которой запахи развеиваются, притом что расстояние до города Новосибирска (откуда поступают жалобы) составляет более 20 километров. Там отмечают, что проблеме запахов в Новосибирске несколько лет, в то время как производственные мощности свинокомплекса в селе Криводановка (с которым жители связывают запахи) не увеличивались за все время его существования, то есть более чем 45 лет.

Непричастность предприятия подтверждают и результаты многочисленных проверок, которые регулярно проводит природоохранная прокуратура с привлечением Роспотребнадзора, Росприроднадзора, Россельхознадзора и регионального министерства экологии. Отсутствие нарушений в конце прошлого года официально подтвердила прокуратура Новосибирской области.

На предприятии уделяют большое внимание поиску современных экологических решений по работе с органическими отходами. Например, в мае были получены результаты первого этапа исследований снижения ароматики за счет применения кавитации. В случае положительного заключения технология с применением кавитации позволит не только существенно сократить объем газов, выделяемых органическими отходами, но и получать на их основе ценное органическое удобрение.

Кстати, «Комсомолка» уже подавала запрос в межрайонную прокуратуру по поводу проверки Кудряшовского свинокомплекса. В официальном ответе говорится, что никаких нарушений при проверке не обнаружено, превышение вредных веществ не зафиксировано.

От Горводоканала, который как раз и заведует городской канализацией и городскими очистными сооружениями, оперативно получить ответ не удалось. Главный эколог Горводоканала сообщил, что без разрешения руководства не вправе давать никаких комментариев. «Комсомольская правда» подала в Горводоканал официальный запрос. Как только мы получим ответ, сообщим об этом на нашем сайте.

Также мы направили официальный запрос в Сибирское межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, чтобы уточнить полный список предприятий, которые могут быть источниками неприятных запахов.