В Новосибирске девятилетний мальчик сломал позвоночник, делая сальто на батуте

Мальчик падал на батуте на спину. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Девятилетний школьник из Новосибирска попал в больницу после того, как его научили делать сальто на батуте. В экстрим-парк он приехал вместе с мамой. Прежде чем передать ребенка инструктору женщина внимательно изучила правила посещения и подписала бумаги.

— Там говорилось, что это может быть опасно, но я не придала этому значения. Думала, что все-таки доверяю сына профессионалам и ничего не случится. К тому же сын очень хотел попрыгать и был очень рад, — рассказала КП-Новосибирск Оксана, мама мальчика.

1,5 часа мальчика учили правильно падать на спину и живот, крутить сальто и делать другие трюки. Ребенок вышел из парка довольный и счастливый. Только вечером он пожаловался на боли в спине.

— На следующий день мы поехали в больницу и сделали рентген. Врачи поставили диагноз «компрессионный перелом 4, 5 и 8-го позвонков». Сына положили в палату, — говорит женщина.

Врачи продолжают обследовать мальчика и выбирают правильное лечение. После того, как его выпишут из больницы, как минимум полгода ребенку придется носить корсет.

— Я хочу поехать в этот центр и поговорить с руководством. Мне нужно понять, как такое могло произойти. Если бы я знала, к чему приведут безобидные прыжки, никогда не привела бы ребенка туда, — сетует сибирячка.

Напомним, что это уже не первый случай, когда дети получают травмы, прыгая на батуте. Один из случаев произошел зимой этого года. Ребенок прыгал в батутном парке, а через неделю пожаловался на боль в спине. Мальчика госпитализировали с компрессионным переломом позвоночника.

Комментарий врача

«У НИХ НЕ СФОРМИРОВАН МЫШЕЧНЫЙ КОРСЕТ»

КП-Новосибирск обратилась за комментарием к Елене Губиной, главному врачу Новосибирского НИИТО имени Я. Л. Цивьяна. Она объяснила, почему дети получают травмы на батутах: — В основном на батутах травмы получают дети в возрасте от 6 до 15 лет. В этот промежуток времени ребятишки растут, их кости начинают вытягиваться. Если у ребенка не сформирован мышечный корсет, прыгать небезопасно. Как минимум можно сильно ободрать колени, как максимум — получить перелом. Особенно легко получить компрессионный перелом, всего лишь случайно упав на спину или приземлившись на ягодицы.

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