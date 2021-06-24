Бонусы за вакцинацию от коронавируса в Новосибирске: привитым – гречка, сахар и 4000 рублей

Прививка от коронавируса не только защитит от заразы, но и принесет бонусы. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ситуация с коронавирусом в Новосибирской области не радует: уже несколько дней подряд ежедневно заболевают более 140 человек, а еще месяц назад эта цифра была в два раза меньше. Вирусологи в голос твердят, что единственный способ побороть вспышку – это вакцинация. А новосибирские предприниматели решили мотивировать своих сотрудников ставить прививку – доплачивают им за это деньги.

К примеру, в одном из баров директор издал приказ: до 7 июля все сотрудники должны привиться, либо предоставить справку о наличии антител после болезни или документы, подтверждающие, что прививку ставить нельзя. Тем, кто следует приказу, - премия в тысячу рублей.

- Мои сотрудники хорошо отнеслись к требованию вакцинироваться, - рассказал КП-Новосибирск Андрей Васин, генеральный директор бара. - Все понимают, что в Москве уже в обязательном порядке прививка должна быть у всех сотрудников кафе, ресторанов. И нам важно подготовиться к введению таких ограничений.

Новосибирский завод полупроводниковых приборов с ОКБ платит своим сотрудникам за прививку еще больше – 4 тысячи рублей.

- Вакцинация у нас на заводе – дело абсолютно добровольное. Кто не хочет ставить прививку от коронавируса или ему нельзя по медицинским показаниям, тот не ставит. Но у нас уже привились около трети всех сотрудников, - пояснили КП-Новосибирск на заводе.

А в Куйбышевском районе мотивируют пенсионеров. Специально для них по инициативе местного Совета ветеранов приготовили свои бонусы, правда, не денежные.

- Каждому жителю нашего района, кто старше 60 лет и поставил прививку, мы дарим продуктовый набор – килограмм гречки, столько же сахара, масло, чай, - рассказал КП-Новосибирск Владимир Опарин, председатель местного Совета ветеранов. – Мы хотим поддержать пожилых людей, которые заботятся о своем здоровье.

А на вашем предприятии есть бонусы для тех, кто поставил прививку от коронавируса? Расскажите об этом в комментариях.

А КАК У НИХ?

Дарили квартиру и айфоны

В Москве пожилым людям старше 60 лет за прививку выдают карту или промокод на 1000 баллов (это 1000 рублей): потратить эти средства они могут в магазинах, участвующих в программе.

В Перми вакцинацию проводят у здания местного цирка и там всем привившимся дарят пригласительные.

В Уфе среди вакцинировавшихся разыграли квартиру и айфоны.

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