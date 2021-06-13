«На пандемию влияет климат, а не только маски»: вирусолог рассказал о третьей волне коронавируса в Новосибирске

Весенний всплеск заболеваемости в Европе прошел, в России только начинается Фото: Алена МАРТЫНОВА

Новосибирцы готовятся к третьей волне коронавируса, но многие забывают носить маски и соблюдать дистанцию в общественных местах. Не привитые россияне едут на курорты в Турцию и Индию, а привозят оттуда новые опасные штаммы COVID-19. Влияет ли это все на статистику и как остановить пандемию рассказал ведущий научный сотрудник Института клинической и экспериментальной медицины Александр Чепурнов.

— Александр Алексеевич, когда начнется третья волна коронавируса?

— Мы уже видим отчетливый и довольно бурный рост заболеваемости COVID-19, это факт. Она началась. Каждый день в Москве на тысячу-полторы прирост заболевших коронавирусом.

— Что может помочь остановить этот рост?

— Ничего нового предложить невозможно, кроме уже имеющихся мер по противодействию эпидемии. Но не уверен, что они играют значимую роль. Анализ того, как начинались предыдущие волны эпидемии показывает, что есть какие-то другие факторы, которые приводят к бурному росту и развитию заболеваемости.

Мы наблюдали халатное отношение к основным эпидемиологическим мерам. В некотором смысле, наплевательское отношение развилось в отношении ношения масок, обработки рук, соблюдения социальной дистанции. Это продолжалось два месяца и при этом никакого роста все-таки не было. И вдруг происходит бурный рост заболеваемости. Один из экспертов ссылался на то, что резкий рост заболеваемости — это последствие праздничных майских дней. Но этого быть не может, потому что тогда рост пришелся бы на 10-20 мая. Но в эти даты мы не наблюдали резких скачков. Зато сейчас начался резкий рост, особенно в Москве и крупных регионах.

Главным средством борьбы остается вакцина, но молодые люди медлят с прививкой. Фото: Алексей БУЛАТОВ

— Как бороться с третьей волной коронавируса?

— Других мер, как серьезнее вернуться к ношению масок, соблюдению социальной дистанции и обработке рук пока нет. И перестать несерьезно относиться к вакцинации. Нравится вакцина или не нравится — все же не стоит сидеть и мечтать, когда сделают вакцину получше. На сегодняшний день я вижу, что вакцина «Спутник-5» почти во всех случаях дает эффект, образуются нейтрализующие антитела. Это выход, я считаю. Тем более, испытания показали, что даже однократная вакцинация дает эффект. Однократная вакцинация — очень полезная вещь для тех, кто переболел коронавирусом 8 месяцев и больше. Тем, кто переболел 6 месяцев назад тоже можно и нужно вакцинироваться однократно. Есть публикации в научных журналах, которые доказывают — однократная вакцинация переболевших даже эффективнее двухкратной для неболевших.

— Зарубежом у туристов спрашивают справку о вакцинации, это эффективно?

— Мера эффективная. Например, зачем нужно было отправлять наших не привитых граждан на отдых в Турцию, чтобы они там что-то подцепили? Зачем нам принимать не привитых туристов из Индии, которые сюда везут свои штаммы? Причем индийский штамм сегодня самый неприятный. Безусловно, для обменов туристами и поездок нужно требовать справки.

На мой взгляд, сегодня чтобы войти в самолет или поезд нужна справка о вакцинации или выписное свидетельство, что ты переболел COVID-19. Это будет эффективно и побудит людей зашевелиться. Вроде все начало стихать и народ стал хладнокровно относиться к пандемии коронавируса. Это неправильно.

Вакцина лучше всего работает, если вы уже переболели Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

— Когда закончится третья волна коронавируса в России?

— С чем это связано? У меня впечатление, что это связано с сезонностью. Уже было известно, что коронавирус — сезонное заболевание. Но, видимо, не просто сезонное — это некоторое совпадение сезонно-климатических факторов, которое приводит к новой волне COVID-19.

Что повлияло на предыдущую волну коронавируса? Она стремительно развивалась осенью, а потом вдруг закончилась в декабре 2020 года и в январь 2021 года мы вошли уже в относительно спокойной эпидемиологической обстановке. На мой взгляд, это влияет геоклиматическая ситуация и сроки связаны с сезонностью.

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