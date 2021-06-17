Болезнь 18-летних: вирусолог объяснил рост числа молодых пациентов с коронавирусом

Парни и девушки стали чаще болеть ковидом. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Совсем неутешительную статистику обнародовала Лариса Позднякова, главный инфекционист Новосибирской области.

- Изменилась структура заболевших: ранее мы видели, что в основном поступали пожилые, в возрасте 85 - 90 лет, а за последнюю неделю увеличилось количество обращений молодых людей. Причем мы видим достаточно тяжелые случаи у 18-летних и тех, кто чуть старше 20 лет. То есть поменялась тяжесть заболевания, острота. Сейчас в структуре преобладают люди молодого и среднего возраста.

Неужели и правда коронавирус стал болезнью 18-летних? На этот вопрос мы попросили ответить Сергея Нетесова, доктора биологических наук, профессора, члена-корреспондента РАН.

- Давайте будем говорить не только про 18-летних: болеют все возраста подряд, в том числе и молодые. Прошли последние звонки и экзамены, на которых общались школьники, их учителя, родители. Это и есть главная причина всплеска заболеваемости в этой возрастной категории, - уверен Сергей Викторович. – Ученики и взрослые были без масок, братались, обнимались, и этот фактор намного сильнее того, что в жару вирус распространяется менее активно.

Сергей Нетесов. Фото: www.sbras.ru

- Но почему тогда такого всплеска заболеваемости не было в мае? Прошли праздники, люди отдыхали…

- Вспомните майские праздники: многие уехали на дачи, были благодаря этому, по сути, в изоляции - ну с кем ты на грядках там общаться будешь? И это не помогало вирусу быстро распространяться.

Плюс ко всему, в Россию пришли и британский, и индийский варианты коронавируса, а последний распространяется в два раза эффективнее. Он, судя по всему, и стал причиной резкого подъема заболеваемости в Москве и Санкт-Петербурге и по всей видимости, попал и в регионы.

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