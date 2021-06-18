Сколько раз надо вакцинироваться тем, кто переболел коронавирусом: ответ вирусолога

Вакцинация в России идет с начала года. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вакцинация от коронавируса в России идет с начала года: произведено 33 миллиона доз вакцины, а привито двумя дозами почти 11 млн человек - это менее 10% населения. Но вот всем ли нужно ставить прививку по привычной схеме? На этот вопрос ответил Сергей Нетесов, доктор биологических наук, профессор, члена-корреспондент РАН. Он - признанный в России и в мире специалист в области изучения структуры и функций геномов вирусов, и считает возможным ставить один компонент вакцины - так называемый «Спутник Лайт» - тем, кто перенес ковид.

- Прежде всего, перед вакцинацией тем, кто переболел ковидом, нужно измерить уровень своих антител в больших сетевых лабораториях. И если их уровень почти нулевой, то стоит вакцинироваться, - предупреждает Сергей Викторович. – Что касается самой вакцинации: Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почётного академика Н. Ф. Гамалеи разработали «Спутник Лайт» для того, чтобы вакцинировать как раз людей переболевших. По сути это первый компонент «Спутника V», и его будет достаточно тем, кто переболел коронавирусом. Вот что написано в инструкции к нему: «У лиц с предсуществующим иммунитетом к коронавирусу отмечен выраженный рост титра антител на 10 день после вакцинации, что может указывать на возможность применения препарата для вакцинации ранее переболевших COVID-19 после снижения титра антител с целью предотвращения повторных случаев заболевания».

Сергей Нетесов. Фото: www.sbras.ru

- Почему переболевшим можно обойтись одним компонентом?

- Сама болезнь – это своего рода иммунизация, после которой вырабатываются антитела. И потому после перенесенного ковида достаточно одного компонента, а не двух, чтобы получить дополнительный толчок - так называемый буст для иммунной системы. Я сам переболел коронавирусом в декабре. И сейчас раз в два месяца проверяю количество антител. Недавно проверился еще раз, и в течение месяца пойду ставить «Спутник Лайт». У «Спутника V» фактическая эффективность, результаты выявления которой опубликованы во всемирно известном научном журнале The Lancet, очень высокая – 91,6%.

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