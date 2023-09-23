Третий случай в мире: в Новосибирске ветеринары поставили коту четыре протеза вместо лап

Третий в мире кот на протезах появился в Новосибирске. Фото: Предоставлено Мариной Старцевой

Новосибирские ветеринары дали вторую жизнь коту, который остался без четырёх лап, обморозив их зимой. Он буквально вмерз в лед возле магазина. Его отогрели люди, но ветеринары вынесли приговор: животному надо ампутировать лапы. Казалось, проще усыпить... Но в этой истории нашлось место чуду.

Котика нашли вмерзшим в лед у магазина. Фото: Фото: Предоставлено группой «Дари Добро Сухой лог» «ВКонтакте»

ВМЕРЗ В ЛЕД И НЕ МОГ ДВИГАТЬСЯ

Кот, которого назвали Бальдром, чудом выжил в январские праздники. 2 января прохожие нашли его возле магазина в городе Сухой Лог на Урале. Животное буквально вмерзло в лед, сердобольные покупатели отнесли кота в подъезд. Но котик не мог встать на лапки и мучительно мяукал. О животном узнали волонтеры группы «Дари добро Сухой Лог», отвезли его в местную ветклинику.

Несколько дней найденыш провел в реанимации, чтобы его спасти, пришлось ампутировать нижние части всех лап. Кот цеплялся за жизнь и пытался ползти на оставшихся культях. Бальдра приютила Марина Старцева из Перми, два года назад она уже спасла одноглазого кота Одина с отрубленными передними лапами. И знала, что у таких животных есть будущее. В Новосибирске находится клиника, где ставят питомцам протезы, только стоит это очень дорого, да и операций подобных совсем немного.

Первая операция прошла в июле. Фото: Предоставлено Мариной Старцевой

- Мы рискнули. Объявили сбор и собрали более полумиллиона рублей на операцию. Новосибирская клиника «Бэст» заказала протезы в Москве. Когда они пришли, Марина отвезла Бальдра на операцию в Новосибирск, в конце июля поставили протезы двух передних лап, все прошло хорошо. Котик вернулся домой и уже тогда начал делать первые шаги на передних протезах, - рассказала КП-Новосибирск волонтер группы «Дари добро Сухой Лог» Виктория Евдокимова.

Второй этап операции - коту установили задние лапы, он стал бегать по клинике ночами. Фото: Предоставлено Мариной Старцевой

Хозяйка переживала — первые дни Бальдр не мог встать на передние лапы. Но через два месяца котик активно ползал и был готов к финальному протезированию. Его снова привезли в Новосибирск.

- Все прошло хорошо, даже лучше, чем после операции с передними лапами. Ветеринар Сергей Горшков сказал, что «котик был легкий». Врачи, волонтеры и благотворители очень переживали, что Бальдр не встанет на четыре лапы, но сейчас его невозможно остановить! Ночью его отпускали гулять по клинике, утром не могли загнать в клетку, бегает! Прыгать ему еще рано, Один у меня начал прыгать через три месяца после операции, - рассказала КП-Новосибирск хозяйка кота Марина Старцева.

Женщина уже забрала котика домой в Пермь — Бальдр будет учиться пользоваться протезами, укреплять мышцы и тренировать прыжки. Обморожение не могло пройти бесследно и кот еще будет под наблюдением ветеринаров.

Ветеринар Сергей Горшков (слева) говорит, что это третий в мире подобный кот. Фото: Предоставлено Мариной Старцевой

«ЭТО ТРЕТИЙ КОТ НА ПРОТЕЗАХ ВО ВСЕМ МИРЕ»

Новосибирский хирург-ортопед Сергей Горшков поставил протезы уже сотне собак и кошек, но случай кота Бальдра - третий по счету, ведь заменить надо было все четыре лапы.

Первым в мире котом на четырёх протезах вместо лап был Рыжий, затем врач поставил на четыре лапы кошку Дымку. Каждый раз ветеринар проектирует модель протеза индивидуально под животное, затем заказывает 3D-печать протеза из титанового порошка и проводит операцию.

Кот Рыжий (слева) и кошка Дымка (справа) стали первыми в мире котами на четырех протезах. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

- По факту это третий кот в мире на четырёх протезах, таких больше нет. Операцию выполнили в два этапа, установка передних лап была сложнее, на них идет больше нагрузки. Сама операция требует ювелирной точности — кости бывают очень хрупкими, мы используем винты толщиной в 1,5 мм, чтобы скрепить их с протезами. Через две недели после операции кот уже сможет полноценно бегать и двигаться, как это делают его сверстники, - рассказал КП-Новосибирск хирург-ортопед ветклиники «Бэст» Сергей Горшков. - Кстати, недавно к нам обращались хозяева тигра-инвалида, но с крупными хищниками мы пока не работаем — слишком много рисков. Ещё однажды владельцы большого попугая Ара обращались за протезами лап, но он научился пользоваться культями и этот вопрос в итоге отпал.

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