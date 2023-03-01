Его забыли на морозе: новосибирские ветеринары спасают кота Сухарика с обмороженными лапами

Кот Сухарик получит протезы вместо лап. Фото: Предоставлено группой "Дари Добро Сухой лог" "ВКонтакте"

Новосибирские ветеринары вернут лапы коту, которого забыли хозяева на морозе после Нового года. Волонтеры с Урала рассказали о спасении животного и лечении в Новосибирске.

Домашний кот Сухарик оказался на улице 2 января в городе Сухой Лог Свердловской области. Животное примерзло к снегу у магазина, прохожие подобрали его и принесли в подъезд. Однако через два дня кот не мог встать и уже умирал от обморожения.

- Я забрала котика в критическом состоянии, ночь продержала под капельницей и отвезла в местную ветклинику. Ветврачи выхаживали его полтора месяца, но из-за сильного обморожения лапы слезли до кости. Прежние хозяева кота не откликнулись, и мы решили вернуть ему лапы, отправив в ветклинику «БЭСТ» в Новосибирске, - рассказала КП-Новосибирск основатель группы «Дари добро Сухой Лог» Виктория Евдокимова.

Волонтеры объявили сбор средств для кота 14 февраля. За пару дней удалось собрать 300 тысяч рублей. После чего Сухарика отвезли в Новосибирск, к известному ветеринару Сергею Горшкову. Он решил ампутировать обмороженные лапки и сделать коту протезирование.

- Ветврачи сказали, что котик молодой и должен перенести протезирование всех четырех лап. После ампутации он чувствует себя хорошо, получает противовоспалительную терапию антибиотиками. Мы продолжаем сбор средств, предварительно знаем, что протезирование пройдет 20 марта, - сообщила КП-Новосибирск Виктория Евдокимова.

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