«Живодеры отрубили ему лапы»: новосибирские ветеринары сделали протезы для кота из Перми

Новосибирские ветеринары каждый месяц ставят котам и собакам уникальные протезы. Фото: личный архив

Эта история началась еще летом 2020 года: именно тогда израненный кот приполз в деревню под городом Кунгур в Пермском крае. Его подобрали местные зоозащитники: лапы у животного были отрублены, поэтому пришлось и провели операцию по ампутации конечностей и удалению мертвого глаза. Новая хозяйка назвала питомца Одином, потому что после того, что живодеры сотворили с ним, готова была объявить им войну.

— Кот двигался ползком только до туалета и до миски, был страшный стук костей по паркету. Но ветеринар сказал, что кот еще молод, ему жить да жить. Местные специалисты предложили обратиться к доктору Горшкову из Новосибирска. Я выслала рентген-снимки и купила билеты, — рассказала КП-Новосибирск многодетная мать Елена - новая хозяйка Одина.

Женщина заплатила более ста тысяч рублей за индивидуальные протезы для спасенного питомца. Кот Один провел в Новосибирске 52 дня: сначала ему сделали КТ, потом спроектировали искусственные лапки и распечатали на 3D-принтере. Свежие протезы из полимеров делали в специальной печи, весь процесс занял два дня.

— В Перми Один — единственный кот с такими протезами. Мы провели операцию в несколько этапов: сначала продлили искусственную кость, затем установили протезы, которые прижились. После смонтировали силиконовые лапки, — рассказал КП-Новосибирск ветеринар новосибирской клиники «БЭСТ» Сергей Горшков.

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