«Многие писали: «Да просто усыпите!»: новосибирские врачи установили протезы коту, которого нашли вмерзшим в лед

Коту поставили протезы на передние лапы. Фото: Предоставлено волонтерами

Волонтеры города Сухой Лог на Урале спасли погибавшего котика: он вмерз в лед и чудом выжил, но отморозил все четыре лапки. Вернуть калеке возможность ходить можно только в Новосибирске - здесь делают протезы для животных. На операцию потребовалось более 400 тысяч рублей, собирали деньги всем миром: Москва, Екатеринбург, Пермь, Сухой Лог. Передние «лапки» уже установлены, в сентябре врачи поставят оставшиеся протезы. Уникальный кот уедет на Урал - жить вместе с котом по кличке Один, который бегает на протезах уже 2 года.

Коту спасли жизнь, но лапы пришлось ампутировать. Фото: Предоставлено волонтерами

ИЗ СНЕГА В ПОДЪЕЗД

2 января в городе Сухой Лог Свердловской области местные жители нашли около магазина черного котика. Он буквально вмерз в лед и не мог двигаться. Сердобольные прохожие принесли животное греться в подъезд, но несчастный так и не смог подняться на лапы. На помощь позвали волонтеров.

- Я забрала котика в критическом состоянии, ночь продержала под капельницей и отвезла в местную ветклинику. Ветврачи выхаживали его полтора месяца, но из-за сильного обморожения котик лишился лапок. Прежние хозяева кота не откликнулись, но мы все равно решили вернуть ему возможность ходить, отправив в ветклинику «БЭСТ» в Новосибирске, - рассказала КП-Новосибирск основатель группы «Дари добро Сухой Лог» Виктория Евдокимова.

Первая, подготовительная операция прошла в феврале в Сухом Логу. После нее начался некроз конечностей и кот едва не умер. О протезировании пришлось забыть: кот лежал под капельницей. Но через месяц некроз остановился, а к маю инфекция отступила.

Оправившись, кот пытался встать на культи, но испытывал сильную боль. Ветеринар-реабилитолог сказал, если не установить протезы, то мышцы и лапы атрофируются, он будет просто лежать. А для животного это, считай, смерть.

Впервые кот встал на лапы и смог ходить. Фото: Предоставлено волонтерами

400 ТЫСЯЧ НА НОВЫЕ ЛАПКИ

Постепенно кот окреп, и волонтеры решили: надо действовать. Тем более что на Урале же для котика нашлась новая хозяйка: Марина уже держит у себя Одина - другого котика на протезах, он тоже пациент новосибирской клиники. Второго кота женщина решила назвать Бальдром.

- Мы рискнули. Объявили сбор и собрали более 400 тысяч рублей на операцию. Клиника заказала протезы в Москве. Когда они пришли, Марина отвезла Бальдра на операцию в Новосибирск, в конце июля поставили протезы двух передних лап, все прошло хорошо. Котик вернулся домой и уже начал делать первые шаги на передних протезах. Конечно, ему все еще тяжело, но он старается, - продолжает Виктория.

Протезы задних лап должны сделать в сентябре. Фото: Предоставлено волонтерами

В сентябре Бальдр вновь вернется в Новосибирск: ему должны установить протезы задних лап. Для новосибирского ветеринара Сергея Горшкова Бальдр станет третьим котом с протезами всех четырех лап. Первым в мире котом был Рыжий, затем доктор поставил на ноги Дымку. У этих питомцев свои душещипательные истории.

- Огромная благодарность людям, которые помогли оплатить протезы для Бальдра! Сначала многие писали: «Да просто усыпите!», но затем стали наблюдать и перечислять деньги. Некоторые мужчины переводили по 50 и 100 тысяч рублей, - добавила волонтер Виктория Евдокимова.

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