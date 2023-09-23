«Его нашли вмерзшим в лед»: в Новосибирске коту установили протезы вместо всех лап

В Новосибирске коту установили протезы вместо всех четырех лап. Фото: ветклиника БЭСТ/предоставлено хозяйкой кота Мариной

В Новосибирске коту установили протезы вместо всех четырех лап. Напомним, котики нашли в январе 2023 года в городе Сухой Лог Свердловской области местные жители около магазина. Он буквально вмерз в лед и не мог двигаться. Сердобольные прохожие принесли животное греться в подъезд. Но к тому моменту котик уже получил сильное обморожение лап и не смог встать. Тогда неравнодушные горожане позвали на помощь волонтеров.

Помочь коту вызвались в новосибирской ветклинике БЭСТ. На операцию потребовалось более 400 тысяч рублей: деньги также собрали неравнодушные люди. В конце июля коту, которому дали кличку Бальдр, установили протезы двух передних лап, а в сентябре — двух задних.

Забрала Бальдра жить к себе жительница Урала по имени Марина. У нее уже живет другой котик на протезах по имени Один.

Как рассказывал КП-Новосибирск ветеринар Сергей Горшков, Бальдр стал третьим котом в мире с протезами всех четырех лап.

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