Кошка - железные лапки: новосибирские врачи поставили «британку» на протезы

Эта кошечка - типичный представитель британской породы. У нее красивый серый окрас и своенравный характер. Подпускает к себе не всех, но если в настроении - может и в нос лизнуть. От породистых кошек ее отличают только лапки - они у нее из металла, да уши обморожены.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/721080" frameborder="0"></iframe> Новосибирские врачи поставили «британке» протезы.

СПАС СЛУЧАЙ

Дымка жила в Новокузнецке. Наверное, у нее был любимый хозяин, теплая лежанка и миска с вкусным молоком. Что случилось, сейчас не узнаешь, но животное зимой оказалось на улице. Сибирские морозы кусали животное за уши, хвост и лапки. Кошку нашла на дороге женщина, схватила в охапку и побежала со всех ног в ветклинику. Врачи предложили только один выход - ампутация.

- Ушек практически нет, вместо лап у Дымки остались культи. Хвост пришлось тоже купировать в новокузнецкой лечебнице. Врачи приложили все усилия, чтобы спасти кошечке жизнь, - рассказал врач клиники «Бэст» Сергей Горшков.

Все попытки Дымки встать были безуспешны. Кошка могла только мяукать и отползать в туалет. Чтобы дать ей шанс ходить самостоятельно, врачами Новокузнецка было принято решение отправить Дымку в Новосибирск.

К своему спасителю Дымка с удовольствием идет на руки.Фото: Алена МАРТЫНОВА

НОВЫЕ НОЖКИ

Врачи готовились к операции полгода. С помощью специальных программ моделировали Дымке будущие протезы, подбирали нужный размер и материал.

- Операцию кошечка перенесла хорошо. Никаких осложнений не было. Сейчас ее ранки заживают, и скоро Дымка привыкнет к своим новым «лапкам», - говорит Сергей.

Период адаптации займет около месяца. Первые шаги Дымки были неустойчивые. Она, как человек на костылях, пошатываясь, боясь, что зацепится и упадет, делала робкие, маленькие движения в новую жизнь.

- Дымка прекрасно адаптировалась к протезам. Уже сейчас научилась закапывать-прибираться в туалете, чесаться за ушком. Если ее разозлить, то этой же «лапкой» и ударить может,- смеется Сергей.

Кошечка, как настоящая леди, изящно поднимает лапку вверх.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Дымка не смогла бы справиться с бедой без своего друга Рыжика, с которым познакомилась в клинике. Этот большой кот - ее друг по несчастью. Рыжика привезли из Томска тоже с обмороженными конечностями. «Британка» при знакомстве сразу показала свой характер - зашипела, а кот по-джентельменски решил уступить даме свой дом и начал делиться с ней кормом.

По рассказам Сергея, Дымка периодически задирает рыжего друга, но тот не реагирует. Пофыркают друг на друга и успокоятся.

Совсем скоро Дымка отправится домой, в Новокузнецк. Там ее ждут счастливая жизнь и любящие руки хозяйки - той самой женщины, что в мороз спасла бедняжку.