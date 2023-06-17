«Мы устали бороться. Мы в отчаянии»: эксперты не нашли врачебных ошибок после нескольких трагедий в новосибирском роддоме

Эксперты не нашли врачебной ошибки после нескольких трагедий в новосибирском роддоме. Фото: предоставлено героинями публикации.

История с новосибирским роддомом, в котором умерло 2 младенца, а одна новорожденная получила травму, длится больше года. Все это время пострадавшие женщины пытаются доказать, что в их горе есть вина врачей. По всем трагедиям идет следствие. Но пострадавшие уверены, дела закроют. Почему – в материале КП-Новосибирск.

«ГОВОРЯТ, ЧТО ЖДАТЬ НАДО 2 ГОДА»

Аня потеряла дочку в мае 2022. По ее словам, роды ей затянули. Когда кроха страдала в утробе, родоразрешать девушку не спешили. Прокесарили, когда было поздно. Малышка наглоталась зеленых вод и попала в реанимацию. А молодую мать огорошили списком диагнозов девочки. Аня подписала все, что сказали врачи. Даже то, чтобы ребенка лечили запрещенными для младенцев препаратами. Лишь бы спасли. Но сердце маленькой Дианы не выдержало.

После огласки истории в СК возбудили дело. Но в мае 2023 Ане сообщили, что его прекратят по результатам экспертизы. Она показала, что вины врачей в смерти девочки нет. В документах говорится, что медики все сделали правильно. Безутешные родители не согласились с такими выводами. После очередной публикации истории в «Комсомолке» ситуацию Ани на контроль взял председатель СК Бастрыкин. А девушку сразу же вызвали в местный СК и сообщили, что дело, оказывается, не закрывают.

– Меня вызвала новая следователь. Документы она направила на новую экспертизу в Следственный комитет. Не в СМЭ. Сказала мне, что очередь наша подойдет только в 2025 году! Уточнила, что, если бы отправили в СМЭ, то вообще пришлось бы ждать 2030 года. При этом срок давности уголовного дела 2 года, потом его закроют. Год уже прошел. Также я ознакомилась с перечнем документов. Я сочла его неполным, там нет многих медицинских документов. Однако на мои замечания мне ответили, что прикрепили все то, что посчитали нужным. Предложили мне написать ходатайство в случае недовольства, – рассказала КП-Новосибирск Анна.

Девушка добавила, что сомневается, что новая экспертиза будет иной:

– Они для видимости назначили повторную экспертизу, но она будет такой же, если не хуже, так как следователь не все документы приложила к делу. И ждать нужно 2 года, ведь она будет готова только в 25 году, – вздыхает Аня.

«ВРЕМЯ ИДЕТ, РЕЗУЛЬТАТА НЕТ»

Таня потеряла в этом же роддоме сына Мишу. Беременность у девушки протекала без осложнений. Татьяна говорит, что ей, как и Ане, затянули роды. В схватках роженице было невыносимо больно. Но врачи, говорит сибирячка, жалобы игнорировали. Несколько часов Таня корчилась от боли. Ее прокесарили только тогда, когда сердцебиение малыша резко ухудшилось. Только было поздно – мальчик наглотался околоплодных вод. После кесарева малыша сразу же забрали в реанимацию. Сердце маленького Миши не выдержало – он умер.

– Мне говорили, что ребенку ставили адреналин. И что перед смертью у него были судороги…, – рассказывала Татьяна КП-Новосибирск.

После огласки в КП в СК также возбудили уголовное дело. Назначили экспертизу. Результаты ее должны были прийти 2 месяца назад.

– Нам еще в декабре пообещали, что экспертиза будет готова через 2 месяца. Однако время идет. Результата нет. Видимо, с нашей системой что-либо доказать бессмысленно, только больше нервов себе измотаешь.

Таня говорит, что писала обращение и в Минздрав НСО. Но никакого ответа от ведомства не получила. Отметим, что КП-Новосибирск также отправляла запрос в Минздрав, чтобы узнать о результатах проверки роддома. В ведомстве отказались отвечать на вопросы. Сослались на врачебную тайну.

– Не допускается разглашение сведений, составляющих врачебную тайну, лицам, которым они стали известны при исполнении трудовых или иных обязанностей. Таким образом, предоставление вам информации о результатах проведенного Минздравом НСО контроля качества и безопасности медицинской деятельности невозможно, поскольку нарушается законодательство РФ, – отписались в Минздраве.

При этом не ясно, по какой причине в ведомстве не отчитались о проверке перед матерью, потерявшей в роддоме сына.

«НЕ ВЕРЮ НИ ВО ЧТО»

Крошка Мариэль родилась в роддоме в мае 2022. Недавно девочка отпраздновала свой первый годик. К счастью, малышка не помнит ужаса, который пережила при рождении. Того, что никогда не забудет ее мама Эмилия. Маленькая Маша во время родов упала на бетонный пол вниз головой.

После возбуждения уголовного дела эксперты пришли к выводу, что вины врачей в случившемся нет. Специалисты заключили, что произошло ЧП из-за стремительных родов молодой мамы. Мол, та не почувствовала, что рожает. Ознакомившись с такими выводами, в СК решили дело закрыть. Но бабушка малышки добилась новой экспертизы. Однако ее результаты еще больше обескуражили.

– В новой экспертизе вообще пришли к выводу, что травма Маши получена в результате прохождения через половые пути! То есть перелом теменной кости она якобы получила таким образом, – рассказала Екатерина, бабушка Мариэль.

Женщина говорит, что ее дочь буквально опустила руки в надежде добиться справедливости.

– Мы не знаем, закрыли дело или нет… Мы устали бороться. Мы в отчаянии. Ведь эта акушерка, которая принимала роды у Эмилии, у Ани и Тани, она по-прежнему работает. Конечно, мы можем сделать платную экспертизу. И, вероятно, получить с роддома компенсацию. Но разве это загладит то, что там произошло? Разве это вернет детей или поможет забыть тот ужас, что случился с нашей девочкой. Ведь медики, принимавшие роды, лечившие детей, судя по всему, останутся там работать. Ведь они, уверены эксперты не виноваты. Это полный абсурд. Я не верю уже ни во что, – поделилась Екатерина.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала, что все три трагедии, по словам женщин, произошли в смену одного врача.

Уголовное дело по случаю с упавшей Мариэль возбудили по статье по части 2 статьи 238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Часть 2 подразумевает то, что услуги повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека.

По случаям со смертью девочки Дианы и мальчика Миши уголовные дела возбудили по части 2 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»

– Все уголовные дела возбуждены в отношении неустановленных лиц, – пояснили КП-Новосибирск в Следкоме. – Ведутся расследования.

*Результаты экспертиз есть в распоряжении редакции

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