«Не помнят, как пострадала девочка»: следователи не стали возбуждать уголовное дело после того, как младенец выпал на пол во время родов в Новосибирске

В три месяца девочке предстоит пройти контрольные обследования - УЗИ, томограмму головного мозга. Фото: предоставлено Екатериной.

ЧП с малышкой, выпавшей на бетонный пол в новосибирском роддоме, потрясло Новосибирск. Крошка пострадала сразу же, как появилась на свет: упала вниз головой во время родов. Минздрав, Следственный комитет, прокуратура организовали проверки. Однако, как сообщила КП-Новосибирск бабушка пострадавшей малютки, уголовное дело после случившегося так и не завели.

«НЕ ВИДЕЛИ, НЕ СЛЫШАЛИ»

Екатерине, бабушке малышки Мариэль, следователи вручили постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

- На допросах медики в один голос говорят, что не видели, не слышали, ничего не помнят. Не понимают, по их словам, каким образом ребенок получил травмы, - рассказала КП-Новосибирск Екатерина. - Следователь пояснила мне, что акушер-гинеколог ту ночь, когда рожала моя дочь, помнит смутно. Говорит, все как в тумане было.

Бабушка малышки утверждает, что следователь допросила в качестве свидетелей только медработников. А вот с женщинами, которые рожали там же в то же время, сотрудники СК не беседовали.

- Я спросила, установили ли личности двух рожениц, опросили ли их, было ли проверено, кто еще рожал в ту ночь. Оказалось, что ничего этого сделано не было, - вздыхает Катерина.

ОДИН ЗА ВСЕХ, И ВСЕ ЗА ОДНОГО

Из постановления об отказе в возбуждении уголовного дела (есть в распоряжении редакции) следует, что роды у Эмилии - мамы пострадавшей девочки - проходили спокойно. По словам медиков, будущей маме все доходчиво объяснили, не отходили от нее, не грубили. Врач акушер-гинеколог, в чью смену рожала Эмилия, говорит, что роженицу все время сопровождала акушерка. Отошла лишь на миг для того, чтобы опустить кровать для беременной. И якобы именно в этот момент, утверждает медик, и родился ребенок.

- Когда кровать опустили, пациентке сказали лечь на нее. Но та продолжала стоять. Подходя к пациентке, акушер увидела, что ребенок стал выходить. Она ухватила его, но точно не знает за что, так как все происходило очень быстро. А потом сразу же передала младенца врачу-неонатологу, - следует из показаний акушера-гинеколога. - В связи с нахождением в состоянии стресса, так как такая ситуация происходила впервые, некоторые моменты она помнит смутно. Любое родоразрешение, по словам врача, травматичный процесс, поэтому причины появления травм головы у ребенка она объяснить не может.

Одна из акушерок заявила, что роженица ее не слушала и после родов вела себя неадекватно и кричала, когда ей якобы пытались оказать медицинскую помощь.

НЕТ СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ

В заключении постановления говорится, что в возбуждении дела отказано в связи с отсутствием состава преступления. Но есть важный нюанс.

- В настоящий момент результаты судмедэкспертизы не поступили в адрес следственного отдела, - говорится в постановлении.

В СК заключили, что проверка не установила факт оказания услуг, не отвечающих требованиям и безопасности жизни и здоровья новорожденной.

- Из объяснений опрошенных сотрудников роддома следует, что умышленных телесных повреждений ребенку никто не наносил, - указано в документе.

Катерина добавила, что в настоящий момент никаких действий по делу не проводится. Все может измениться после получения результатов судебно-медицинской экспертизы. Екатерина говорит, что написала жалобы в различные инстанции в надежде, что дело сдвинется с мертвой точки.

- Я подала жалобы в прокуратуру, в суд, - добавила молодая бабушка.

Сейчас малышка чувствует себя хорошо. В три месяца девочке предстоит пройти контрольные обследования - УЗИ, томограмму головного мозга. Близкие берегут крошку и выполняют все рекомендации врачей.

КП-Новосибирск следит за развитием ситуации.

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