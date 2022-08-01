«Ты ребенка дураком сделала!»: в новосибирском роддоме младенец выпал на бетонный пол во время родов

Малышке, которая чудом не погибла на глазах врачей, предстоит восстановление. Фото: предоставлено мамой девочки, Эмилией.

О ЧП в новосибирском роддоме рассказала Эмилия Погребняк. 16 июля 2022 года она стала мамой. Беременность была второй, а роды стремительные. Ее дочка родилась очень быстро… и выпала прямо на пол, головой вниз. Почему такая ситуация произошла на глазах у врачей, почему никто не успел среагировать? В этом попытался разобраться корреспондент КП-Новосибирск.

«ТЕБЯ СУДИТЬ БУДУТ!»

Для 23-летней Эмилии это была вторая беременность. Полтора года назад девушка родила сына, в этот раз готовилась к рождению дочки. Беременность протекала без патологий, и на 39 неделе молодая мама почувствовала: «Началось!».

В ночь на 16 июля ей без паники вызвали скорую. Но приехавшие медики начали торопить: «Открытие большое, нужно срочно ехать рожать». На скорой Эмилию увезли в ближайший дежурный роддом.

– Привезли в роддом около часа ночи. Мы созвонились с дочкой, она пожаловалась, что ее никто там не встретил, она даже не понимала толком, куда ей идти, – рассказала КП-Новосибирск мама Эмилии Катерина. – А где-то в три часа ночи дочь позвонила и, рыдая, прокричала: «Мама, мамочка, малышка упала прямо на пол! Никто из них мне не помог. Они меня даже не положили на кушетку. Я просила их о помощи, говорила, что головка вышла. Они все это видели, но ничего не сделали, мама! Пуповина оторвалась. Их было много. Акушерка сказала, что меня будут судить. Сказала: «Ты сделала ребёнка дураком!».

Эмилия рассказала маме, что стала просить о помощи, когда почувствовала, что выходит головка ребенка. А медработники, которые были рядом, не особо-то и торопились.

– Со слов дочери знаю, что рядом с ней стояла девочка молоденькая, медработница. Стояла и смотрела. Дочка кричала: «Я рожаю!». А потом услышала удар об пол – ребенок выпал. После этого выбежала женщина в годах, схватила младенца и убежала с ним. Все подбежали, кричали, что нужно давать дочери наркоз, потому что плацента осталась внутри. После Эмилию почистили вручную, открылось кровотечение. Его купировали, поставили капельницу, – вздыхая, рассказала мама Эмилии.

Она говорит, что после этих родов у Эмилии была истерика. Она не понимала, где ребенок, что с ним, жив он или нет. Роженица просила маму выяснить, что с малышкой.

Но женщина говорит, была ночь, выходные, телефоны больницы не отвечали.

После падения новорожденной диагностировали перелом теменной кости. Фото: предоставлено мамой девочки, Эмилией.

НИКАКИХ ПРОГНОЗОВ

На следующий день в роддоме сменились врачи. С новой сменой, по словам Катерины, поменялось и отношение.

– Врачи были отзывчивые. Рассказали, что девочка наша жива, находится в реанимации. Сама я связалась с детским врачом. Она пояснила, что внучка в тяжелом состоянии, что у нее перелом теменной кости. Никаких прогнозов не дала. Добавила, что делают все возможное, – говорит Екатерина. – У Эмилии на фоне таких новостей случился нервный срыв. Ей вызывали психолога. Дочка сильно переживала, у нее были основания не доверять врачам этого роддома.

Девочке, которую назвали Машей (публикуем имя и диагноз с разрешения родителей – Ред.), сначала хотели сделать томографию головного мозга перед выпиской. Но в итоге выписали без этого, но с направлением на обследование в детскую больницу.

– Мы приехали в первую детскую, нас там никто не ждал, но все-таки приняли. Пришли врачи, сделали томографию. Сказали, что нас рано выписали! Внучке диагностировали гематому и кисту головного мозга. Врач мне пояснил, что этот диагноз сопоставим со страшным сотрясением мозга, – поделилась Екатерина.

Никаких прогнозов по состоянию маленькой девочки врачи не дают. Рекомендуют малютке покой, уход, выписали ей таблетки.

– Эмилия показывала Машу педиатру. Сказали, что будут смотреть в динамике: делать УЗИ, проводить осмотры… Остается надеяться, что все будет в порядке. Сейчас они дома. Малышка в основном спит, кушает. Девочка, что удивительно, спокойная после такой травмы. Но мы над ней трясемся. Дочка даже пеленает ее очень бережно…

ЧТО НАПИСАЛИ ВРАЧИ?

По словам женщины, в выписных документах врачи допустили ошибки: написали, что роды были дома, а еще ошиблись в дате рождения – указали, будто бы девочка уже месячный малыш и родилась 16 июня.

В копиях документов медики описали и свою версию ЧП с новорожденной девочкой:

– Врач, которая, как я поняла, принимала роды, написала, что при укладывании дочери на кушетку (Но прошу заметить, что дочь утверждает, что ее не укладывали! И не помогали ей!) произошли скорые, стремительные роды в вертикальном положении, частично в руки акушерки. Что значит частично в руки, если ребенок упал на пол вниз головой, мы так и не поняли! – рассказала КП-Новосибирск Катерина.

В выписке врачи не указали, при каких обстоятельствах новорожденная получила перелом. Фото: предоставлено мамой девочки, Эмилией.

Женщина пыталась построить диалог с главврачом роддома. Но не вышло.

– Главврачу я принесла заявление, к которому приложила согласие своей дочери на разглашение медицинской тайны, так как предполагала, что мне откажут в комментариях. В ответе на заявление за подписью главврача было написано, что в виду того, что личность заявителя не имеется возможным установить, а данная информация является медицинской тайной, они вынуждены мне отказать. Я снова отправила запрос, в котором я приложила наши с дочерью паспортные данные. Чтобы идентифицировали личность Эмилии, проверили мои и ее паспортные данные, – пояснила сибирячка. – Удивило, что никаких извинений, никакого звонка даже не было, – добавила молодая бабушка.

Екатерина говорит, что в выписном эпикризе врачи также не указали, при каких обстоятельствах новорожденная девочка получила перелом теменной кости.

- Конечно, это безобразие. Мы отправили жалобы везде. Из прокуратуры уже ответили, что будет проведена проверка, – добавила бабушка девочки.

В этой истории вопросов пока больше, чем ответов. Ясность появится по мере проверок, которые проведут ответственные службы. Эмилия и ее мама надеются, что правоохранители установят полную картину случившегося, а виновных привлекут к ответственности. А еще верят, что для маленькой Маши ужас, пережитый в первые секунды, навсегда останется в прошлом. И девочка будет расти здоровой и счастливой.

После ЧП мама Эмилии написала заявления в полицию, СК и прокуратуру. Фото: предоставлено мамой девочки, Эмилией.

МИНЗДРАВ ОТВЕТИТ, НО НЕ СКОРО

Редакция КП-Новосибирск обратилась в Минздрав Новосибирской области с просьбой прокомментировать случившееся. Корреспондент попросил прояснить, как вышло так, что новорожденная девочка упала вниз головой на бетонный пол в новосибирском роддоме. Пресс-секретарь областного Минздрава заверила, что ответит. Но только позже. Выдвинула для этого определенные требования, сославшись на закон о медицинской тайне.

– Женщине необходимо лично с паспортом прийти в Минздрав или в роддом, написать и зарегистрировать заявление о том, что она разрешает передать вам сведения, составляющие врачебную тайну, – сообщила Светлана Шуваева, пресс-секретарь Минздрава НСО.

МНЕНИЕ ЮРИСТА

Юрист Марина Пьянкова советует молодой матери писать на имя главврача роддома претензию о возмещении убытков и оплаты компенсации морального вреда. Затем, по мнению эксперта, нужно идти в суд.

– Убытки можно посчитать примерно или, например, получив второе мнение врача. Кроме того, необходимо обязательно обратиться в территориальный орган Росздравнадзора с требованием провести проверку. Так как написано заявление в Следственный комитет, проверку проведут в рамках проверки сообщения о преступлении. В перспективе, по данному случаю дело заведут по двум статьям: 238 УК РФ, потому что оказаны услуги, не отвечающие требованиям безопасности и 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Экспертизу состояния ребенка надо провести в областном БЮРО СМЭ. Расходы на это также требовать с больницы, – пояснила КП-Новосибирск Марина Пьянкова.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber