Все трагедии в смену одного врача! В Новосибирске проверяют роддом, где умерли два ребёнка, а одна новорожденная разбила голову

В Новосибирске проверяют роддом, где умерли два ребёнка, а одна новорожденная разбила голову. Фото: предоставлены героинями публикации.

В Новосибирске проверяют роддом, где за пару месяцев произошло сразу три трагедии. Там умерли два новорожденных, а одна девочка упала на бетонный пол вниз головой. По всем случаям возбудили уголовные дела. В рамках каждого назначили экспертизы. Одна из них, по упавшей на пол девочке Маше, уже готова. Подробнее – в материале КП-Новосибирск.

НЕ ПОЧУВСТВОВАЛА, ЧТО РОЖАЕТ?

В экспертизе (документ есть в распоряжении редакции) подробно расписан ход родов. Есть показания участников процесса: и роженицы, и медработников. Только вот версии у сторон разнятся. Эмилия, мама девочки Маши, утверждает, что роды ей затянули, она молила врачей о помощи, просила положить ее на кушетку. Кричала, что рожает. А те, мол, игнорировали. В итоге девочка буквально выпала из мамы, упала на бетонный пол! Повредила голову.

У медработников своя история – от роженицы не отходили, помогали. Но неожиданно вышел ребенок. И исходя из заключения, эксперты встали на сторону коллег:

– При поступлении роженицы в стационар диагноз был сформулирован своевременно, верно. Врачи выбрали правильную тактику родов, что соответствует клиническим рекомендациям. Ведение третьего периода родов соответствует клиническим рекомендациям. Дефектов оказания медпомощи не выявлено. Выявлен дефект оформления медицинской документации, – сообщают эксперты.

Специалисты пришли к выводу, что девочка получила травму не от неправильного лечения и не в результате действий медработников. А упала на пол вниз головой из-за стремительных родов мамы.

– Травмы, полученные ребенком, связаны с развитием у пациентки стремительных родов и, вероятно, высоким болевым порогом женщины. Он не позволил пациентке понять начало потужного периода. Дефект, который выявили при оформлении документации, не мог повлиять на возникновение родовой травмы. Поэтому причинно-следственная связь отсутствует, – заключили специалисты.

У Маши, которая упала на пол вниз головой, диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, перелом темени, гематому, кровоизлияние. Все это квалифицировали как тяжкий вред здоровью. Получила их девочка, выпав на пол на глазах у нескольких медработников. Вот только отвечать за то, что крошка так сильно пострадала, врачи, по мнению экспертов, не должны.

Как рассказала Екатерина, бабушка упавшей на пол малютки, следователь, который ведет их дело, сменился.

– На приеме новый следователь ознакомила дочь с заключением и сказала, что конкретики в нем нет. Сказала, что материалы дела отправят на еще одну - платную экспертизу. Оплачивает процесс бюджет, поэтому все нужно согласовать с вышестоящими лицами. Следователь подтвердила, что окончательные выводы по уголовному делу сделают только по результатам еще одной экспертизы, – пояснила КП-Новосибирск Екатерина.

Бабушка Маши добавила, что главный эксперт в заключении – известный акушер-гинеколог, преподаватель в медицинском вузе. Его, кстати, оканчивала врач, принимавшая у Эмилии роды. Врач говорит, что не помнит в деталях, как пострадала девочка.

У Маши, которая упала на пол вниз головой, диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, перелом темени, гематому, кровоизлияние. Фото: предоставлено Екатериной.

В ПРОЦЕССЕ ОЖИДАНИЯ

Аня и Таня, потерявшие в этом роддоме новорожденных детей, пока ждут результатов экспертиз. Уголовное дело по случаю Анны, потерявшей дочку Диану, возбудили в сентябре после публикации в КП-Новосибирск. Девушка рассказала, что по ее делу проводят экспертизу в другом городе.

– Помню, как роды затягивали, говорили, что надо ждать. А я несколько часов мучилась с нестерпимыми схватками. Умоляла врачей помочь мне, но меня словно не слышали. Даже когда воды отошли тёмно-зелёные, положили на кушетку, не стали родоразрешать. Если бы не промедлили, прокесарили вовремя, дочка бы не наглоталась вод… Она была бы жива…, – считает Анна. – Ждем теперь результатов из Москвы. Неизвестно еще, когда придут документы. Такой мучительный период ожидания.

Аня и её муж очень ждали доченьку. Все подготовили к рождению крошки. Фото: предоставлено Анной.

После Таниной истории с потерей новорожденного сына в СК тоже возбудили уголовное дело. В рамках него также назначена экспертиза.

– Я вот все думаю, почему меня так протянули? Шли такие сильные схватки. Боль лишь нарастала. Нестерпимая боль. Я говорила врачам, что мне невыносимо плохо. Но они будто не верили мне. Говорили: если бы рожала, разве я могла бы стоять? Всё ждали чего-то. Засуетились спустя несколько часов. Лишь тогда, когда показатели КТГ резко ухудшились. А ведь сын все это время мучился в животе. Если бы не протянули, мой мальчик, мой Мишка… Он бы был жив! – плачет Таня. – Надеюсь, таких ужасных случаев после проверок станет намного меньше. Важно говорить о таком, не молчать, чтобы люди, отвечающие за жизни наших детей, были более компетентны, – рассказала КП-Новосибирск Татьяна.

Таня, потерявшая сына Мишу, надеется что следователи установят виновного в смерти долгожданного малыша. Фото: предоставлено Татьяной.

После трагедий роженицы узнали об истории с выпавшей Машей и выяснили, что несчастный случай произошел в смену до боли знакомого врача! Той самой, что писала для них план родов.

– Все трагедии в смену одного врача! Это что? Совпадение? – спрашивают сибирячки.

Молодые женщины до сих пор отходят от горя. Пытаются дальше жить. То, что произошло, из памяти и сердца никогда не выбросить, говорят они. Единственное, чего хотят мамы умерших младенцев, чтобы те, кто погубил их малышей, были наказаны.

МОГУТ ОБЪЕДИНИТЬ ДЕЛА

Напомним, уголовное дело по случаю с упавшей Мариэль возбудили по статье по части 2 статьи 238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Часть 2 подразумевает то, что услуги повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека.

По случаям со смертью девочки Дианы и мальчика Миши уголовные дела возбудили по части 2 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»

– Все уголовные дела возбуждены в отношении неустановленных лиц, – пояснили КП-Новосибирск в Следкоме. – Ведутся расследования.

Юрист Константин Зиновьев сообщал «Комсомолке», что есть вероятность, что дела объединят в одно производство. Возможно это в том случае, если речь идёт об одном и том же субъекте преступления, предполагаемом преступнике. Решение об этом примут в СК.

КП-Новосибирск следит за развитием историй. Все имена детей и их диагнозы опубликованы с разрешения их законных представителей.

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