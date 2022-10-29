«Здесь тебе служанок нет»: следователи возбудили уголовное дело после того, как младенец выпал на бетонный пол во время родов

В Новосибирске возбудили уголовное дело после того, как младенец выпал на бетонный пол во время родов. Фото: предоставлено Екатериной, бабушкой девочки.

История с маленькой Машей, упавшей на пол во время родов в новосибирском роддоме, получила продолжение. Напомним, после огласки в «Комсомолке» проверки в больнице провели следователи, прокуратура и Минздрав. После чего в СК вынесли сначала вердикт – «в возбуждении дела отказать». Сослались на то, что нет состава преступления. Врачи тогда заявили, что не помнят, как пострадала девочка. После чего бабушка малютки написала жалобу руководству СК. По делу начались новые проверки, и в конце концов, дело все же возбудили. Почему родственники переживают, что виновных не накажут – в материале КП-Новосибирск.

ГОВОРЯТ, ЧТО ДОЧЕРИ ПОМОГАЛИ

Екатерина, бабушка родившейся девочки, рассказала, что после ее жалобы к руководству СК началась новая проверка.

– Следователь потом позвонила мне, сказала, что вынесли постановление о возбуждении уголовного дела по нашей истории. Сообщила, что меня будут вызывать уже в качестве свидетеля, что я буду давать показания. Попросила донести до дочери, что есть несостыковки в её показаниях с показаниями других людей. В связи с чем, по словам следователя, будут проводить очные ставки. Как я понимаю, речь об акушерке, медсестрах и прочем медперсонале.

А несостыковки следующие. Медики, которых опрашивали, единогласно заявили – роды шли по всем правилам. Рассказали в СК, что помогали Эмилии, всячески ее поддерживали. Ни о каком равнодушии и халатности, по их мнению, и речи не было.

- Заявили, что ни на шаг не отходили от роженицы. И как ребенок мог выпасть головой на бетонный пол, никто из них не помнит. Следователь сказала, что видела на видео, как моей дочери помогали нести сумку, хотя мы ранее говорили, что ей в этом было отказано. Я уточнила у дочки этот момент и написала следователю. В приемном Эмилию встретили два медработника. Дочь жаловалась на плохое самочувствие. Ей отвечали, мол, бери сумку и иди. Она просила ей помочь, на что ей отвечали: «Здесь тебе служанок нет». В конце концов, после недовольства они все же подняли ее сумку и несли. Следователи также говорят, что дочку мою вели до родительного зала. Но в целом дочь акцентирует внимание не на том, кто ей нес сумку, а на том, что её ребёночек упал! – говорит Екатерина.

Женщина добавила, что, когда Эмилия была в родах, врача, ответственного за этот процесс, рядом не было. Присутствовали медсестры, которые не могли оказать квалифицированную помощь.

– Гинеколог сама в своих показаниях подтверждает, что она посмотрела Эмилию и ушла. Оставила женщину с полным раскрытием. Дочь вспоминает, что после ухода врача слезла с кресла и почувствовала, что ребенок выходит. В тот момент зашла практикантка и на фразу Эмилии: «Я рожаю» предложила набраться сил и пойти. У дочери началась схватка, она от боли вцепилась в руку медсестры и не могла расцепить. И в таком положении они дошли до родзала. В этот момент, по моему мнению, дочери не оказывали должную медпомощь, – рассказала КП-Новосибирск Екатерина.

ОДИН И ТОТ ЖЕ ВРАЧ

Врач-акушер, принимавшая роды у Эмилии, фигурирует еще в нескольких историях. КП-Новосибирск писала о двух трагедиях, в которых дети после рождения умерли. Речь об Ане, потерявшей дочку, и Татьяне, у которой умер новорожденный сын. Во всех историях, Эмилии, Анны, Татьяны, план родов им писала одна и таже врач акушер-гинеколог. И все женщины уверены, роды им затянули. В противном случае бед, уверены сибирячки, можно было избежать.

– Есть понимание, что это совершенно точно в этом роддоме не одна такая история. Пострадавших больше. Просто многие молчат. А у тех, у кого дети все-таки выжили, нет времени на выяснение всего этого, – говорит Екатерина.

Как выяснили в КП-Новосибирск, уголовное дело возбудили по части 2 статьи 238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Часть 2 предполагает то, что услуги повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека.

КАК СЕЙЧАС МАЛЫШКА

В ближайшее время Маше сделают томограмму головного мозга. Родственники крохи надеются, что страшная травма не скажется на организме малютки. Фото: предоставлено Екатериной, бабушкой девочки.

После травматичного рождения девочке диагностировали гематому и перелом темени. Родители соблюдали все рекомендации врачей, берегли крошку, как хрустальную вазу. Даже пеленали бережно. На днях малютке исполнилось три месяца, и девочке сделали контрольное УЗИ. По результатам, которые есть в распоряжении редакции, нарушений у малышки не выявили. В ближайшее время Маше сделают томограмму головного мозга. Родственники крохи надеются, что страшная травма не скажется на организме малютки. А еще верят что те, из-за кого, пострадала малышка, всё же ответят по закону.

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