«Мне говорили не смотреть, отворачивали мою голову»: жительница Новосибирска обвинила врачей в смерти новорожденного сына

Беременность у Тани была первой, запланированной. Девушка говорит, что перед зачатием с мужем полностью обследовались. Анализы были идеальными. Фото: предоставлено Татьяной.

В новосибирском роддоме умер младенец. Родители пережили горе и обратились к журналистам за оглаской. 25-летняя Татьяна* родила сына 13 мая, в пятницу, а через 12 часов мальчик умер в реанимации. 5 месяцев молодая женщина не находила себе места. Ведь врачи, по словам Тани, убедили, что малыш умер из-за нее. Всё изменилось после того, как девушка узнала историю другой роженицы - Анны, потерявшей в этом же роддоме дочку. Почему Татьяна и ее муж уверены, что и их сына тоже сгубила врачебная ошибка – в материале КП-Новосибирск.

ТАКАЯ ЛЁГКАЯ БЕРЕМЕННОСТЬ

Беременность у Тани была первой, запланированной. Девушка говорит, что перед зачатием с мужем полностью обследовались. Анализы были идеальными. Как и само ожидание ребёнка.

– Всё было хорошо, без осложнений. Был лёгкий насморк в январе, без температуры. Пила витамины, вовремя обследовалась, ходила на приём в консультацию. УЗИ, КТГ – всё было в полном порядке. Единственный раз лежала на сохранении, уже на позднем сроке, за 3 недели до родов. Тогда незначительно поднялось давление из-за стресса. Но там меня не лечили, не было повода, – рассказала КП-Новосибирск Татьяна. – К рождению сыночка мы все подготовили: вещички, коляску… Так сильно ждали его.

12 мая у Татьяны начались схватки. Когда интервалы между ними сократились, женщина поняла, что рожает. Муж отвез её в роддом, за сыном. Только вот вернулась девушка из больницы без него.

«БЫЛО ОЧЕНЬ БОЛЬНО, НО МНЕ СЛОВНО НЕ ВЕРИЛИ»

В приёмном отделении роддома Татьяну осмотрели. Сказали, что раскрытия еще нет, и женщина не в родах. Сильные схватки списали на тренировочные.

– Мне постоянно делали КТГ в предродовом, оно было хорошим. При этом у меня шли сильные схватки. А потом мне вовсе сказали, что я могу поехать домой! Я, по мнению врачей, еще не рожала. Я отказалась, поднялась в патологию. Говорила врачам, что мне очень больно, но мне словно не верили. Утверждали, что если бы я рожала, то не могла бы даже стоять. Стоишь? Значит не рожаешь. Медсестра поставила мне обезболивающий укол, но легче нисколько не стало, – рассказала КП-Новосибирск Татьяна.

Несколько часов Таня провела в патологии, мучаясь от боли. Когда терпеть было невмоготу, она снова попросила врачей осмотреть ее. Тогда они подтвердили, что процесс пошел, и перевели женщину в предродовое отделение.

ТЕРПЕЛА, ЖДАЛА ВСТРЕЧИ С СЫНОМ

В предродовом отделении Татьяну подключили к КТГ, чтобы контролировать состояние ребёнка. Роженица говорит, что невыносимая боль лишь нарастала.

– Многие девочки, которые были там со мной, плакали, кричали. А я терпела. Потому что знала, что все вынесу ради встречи с сыном, – плача говорит девушка. – Чуть позже я почувствовала, что начали подтекать воды. Врачи сделали тест, подтвердили мое предположение, прокололи пузырь. Воды из меня вылись зелёные. Я заволновалась, потому что знала, такой цвет – опасный признак. Врачи же никаких мер не приняли, сказали, что нужно ждать. Меня опять положили меня на КТГ.

Через несколько минут резко ухудшились показатели КТГ – снизилось сердцебиение малыша. Девушка позвала врачей. После осмотра Татьяне сообщили, что нужно делать экстренное кесарево сечение.

– Я, не задумываясь, подписала все бумаги. Меня повезли на операцию. В 04:56 родился наш Мишка. Доношенный ребенок: 3,430 килограммов, 51 сантиметр. Он немного вскрикнул. Сына начали реанимировать. Я была в состоянии аффекта, меня трясло. Пыталась увидеть моего мальчика, но мне говорили не смотреть, отворачивали мою голову, – рыдая вспоминает Таня.

Решение об операции приняли, когда сердцебиение плода резко ухудшилось. Фото: предоставлено Татьяной.

«Я ПОДПИСАЛА ВСЕ, ЛИШЬ БЫ ЕГО СПАСЛИ»

После операции к Тане пришел детский неонатолог. Врач рассказала, что мальчик наглотался околоплодных вод, и у него тяжелая асфиксия, глубокий дистресс.

– Она сообщила, что сыну требуется 100%-ная вентиляция легких. Сказала, что для того, чтобы привести его в чувства требуется терапевтическая гипотермия – процедура, которая понижает температуру тела для снижения последствий асфиксии. Я полностью доверилась врачам, подписала на все согласия, лишь бы сына спасли. На кону была его жизнь, – пояснила Татьяна.

Позже к Татьяне подошел и заведующий детской реанимации. Он сказал, что состояние малыша тяжёлое. Рассказал женщине о последствиях, например, что Миша может остаться инвалидом. Объяснял, что никаких прогнозов нет. Но Татьяна думала лишь о том, чтобы сын выжил.

– Я очень рано встала, меня ругали, что нужно еще лежать. Но я так сильно хотела увидеть сыночка. Меня спустили в одиночную палату в послеродовое отделение и сказали, что нужно ждать приемных часов в детской реанимации.

«СКАЗАЛ, ЧТО ЭТО – МОЯ ВИНА»

Татьяна не находила себе места. Постоянно ходила на пост, чтобы узнать, не начались ли приемные часы. Около 6-ти вечера к ней спустился сам заведующий. Заметив его, женщина решила, что он отведет ее к сыну. Но тот пришел с самой страшной для матери вестью.

– Он сказал, что все. Сердце моего малыша не выдержало. Увидеть ребенка мне не дали…, – еле произносит Таня.

Врач сообщил, что ребенку ставили адреналин, что у Миши перед смертью были судороги.

– При этом сказал, что виновата во всем я! Заведующий заявил, что ребенок во мне задыхался 3 недели! По его словам, альвеолы легких моего сына были сильно засорены меконием. Хотя незадолго до родов я делала и УЗИ, и КТГ – они же были идеальные! Ребенок активно шевелился во мне, я себя прекрасно чувствовала, маловодия не было. Слова заведующего меня просто убили, – добавила Татьяна.

ЧТО НАПИСАЛИ В ЗАКЛЮЧЕНИИ

О том, какие манипуляции проводили с малышом в реанимации, рассказывали уже мужу Тани. Он постоянно был на связи с реаниматологом.

– Сын находился в терапевтической гипотермии. При этом очень важен строгий мониторинг со стороны врачей. Я так и не понял до конца, что произошло перед смертью ребенка. Как мне объяснили в реанимации, врачи обнаружили, что у сына творожистый мозг: начался некроз тканей. Это в свою очередь может быть последствием гипотермии, его могли передержать в ней. Когда стали экстренно выводить из неё ребенка, его сердце не выдержало, – пояснил КП-Новосибирск Андрей, муж Татьяны.

После смерти сына родителям выдали медицинские заключения (есть в распоряжении редакции). В документах фигурирует, что у мальчика были гнойная инфекция (якобы в результате внутриутробной), плюс последствия хронической плацентарной недостаточности. С такими выводами родители не согласны.

– Во-первых, всю беременность были идеальные анализы. Во-вторых, плацентарная недостаточность сразу выявляется на КТГ, УЗИ. В нашем же случае никаких отклонений не было. В-третьих, если ребенок страдает в утробе, он рождается маловесным. У нас же родился ребенок с хорошим весом и ростом. Считаем, в трагедии виноваты врачи. Затянули с родами, не спасли в реанимации, – уверены молодые родители.

Татьяна еще не отошла от случившегося. Чтобы проживать горе, женщине приходится ходить к психологу.

В документах фигурирует, что у мальчика были гнойная инфекция (якобы в результате внутриутробной), плюс последствия хронической плацентарной недостаточности. Фото: предоставлено Татьяной.

НЕСКОЛЬКО ТРАГЕДИЙ В ОДНОМ РОДДОМЕ

За весну-лето 2022 в роддоме, где умер сын Тани, произошло несколько трагедий. Тоже в мае на свет там появилась девочка Диана. Родила ее 25-летняя Анна. На третьи сутки кроха умерла в реанимации. Этот случай медики также списали на внутриутробную инфекцию. После огласки истории в «Комсомолке» следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», ведется расследование.

Кроме того, в июле 2022 в роддоме рожала 23-летняя Эмилия Погребняк. Роды у девушки были вторые, стремительные. По словам Эмилии, ее отказывались класть на кушетку. В итоге все закончилось тем, что малышка выпала головой вниз на бетонный пол. Девочка выжила, получив перелом темени и гематому мозга. Врачи утверждают, что не помнят, как пострадала кроха. По этому случаю в СК еще не возбудили уголовное дело, но проводят проверку. Однако родственники маленькой Мариэль намерены добиться справедливости.

Примечательно, что во всех историях: Тани, Ани, Эмилии, фигурирует одна смена. План родов для всех молодых женщин составляла одна и та же акушер-гинеколог. И в каждом случае, как утверждают пострадавшие, роды им затянули.

Женщины, которых свело общее горе, объединились. Они надеются, что те, по чьей вине погибли и пострадали их малыши, ответят по закону.

МНЕНИЕ ЮРИСТА

Очередную смерть младенца КП-Новосибирск прокомментировал юрист Константин Зиновьев. Он перечислил возможные варианты дальнейшего развития ситуации.

– Если по второй ситуации будет выявлен состав преступления, будет также возбуждено уголовное дело. Поскольку речь о двух разных детях, умерших в разное время, необходимо установить, аналогичны ли были причины смерти. В случае наличия причин, будет возбуждено еще одно уголовное дело. Однако возможно объединение дел в одно производство. Это вероятно в том случае, если речь идёт об одном и том же субъекте преступления, предполагаемом преступнике. В таком случае это будет одно и тоже уголовное дело с двумя эпизодами – объяснил юрист Константин Зиновьев. – Решение примут следователи. Пока матери, потерявшей ребенка, нужно обратиться в Следственный комитет для проведения проверки случившегося.

* - Имена героев изменены

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