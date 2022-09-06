«Дочка страдала, мне говорили ждать»: жительница Новосибирска обвинила врачей в смерти младенца

Малышка была очень долгожданным ребенком для родителей. Фото: предоставлено Анной.

Девочка родилась 5 мая в новосибирском роддоме, а на третьи сутки малышка умерла. Ее мама, 25-летняя Анна, винит в трагедии врачей. А те настаивают на внутриутробной инфекции. Предать историю огласке женщина решила после другого ЧП. В этом же роддоме младенец упал на пол вниз головой во время родов. Как связаны эти две истории и почему оборвалась жизнь новорожденной малютки, разбирались корреспонденты КП-Новосибирск.

«МЫ ТАК ЖДАЛИ ЕЁ ВСЕЙ СЕМЬЁЙ»

Беременность была для Анны долгожданной. Все 9 месяцев она берегла себя, как хрустальную вазу: стояла на учете в женской консультации, вовремя обследовалась, пила витамины.

По УЗИ отклонений в развитии и состоянии ребенка не было. Фото: предоставлено Анной.

- На протяжении всей беременности особых проблем не было. Все анализы были в норме, - поделилась с КП-Новосибирск девушка. - УЗИ, КТГ проходила по графику, отклонений не выявляли. Только говорили, что девочка у меня некрупная. Вирусными заболеваниями я не болела. На позднем сроке один раз поднялась температура, держалась всего один день. Инфекционист говорил, что давно таких идеальных анализов не видел.

Все было готово к появлению девочки. Фото: предоставлено Анной.

Анна говорит, что дома все было готово к появлению крошки: кроватка, коляска, одежда, подгузники...

Анна доносила девочку до положенного срока и поехала в роддом, не дожидаясь схваток. Только вот из роддома вернулась без ребенка.

«ПРОСИЛА ПОМОЧЬ, МЕНЯ НЕ СЛЫШАЛИ»

Будущая мама планировала рожать в другом месте, но тот роддом закрыли на промывку. В приемном Анну осмотрели, сказали, что она не в родах и нужно ждать. Врачи отметили, что у женщины возможно маловодие, однако ничего критичного в этом не видели. Аню подняли в отделение патологии беременности.

- Говорили, что КТГ у меня хорошая. Так как девочка была маленькой, сказали, что всему свое время и нужно ждать. К вечеру мне стало невозможно больно, и в ночь на 5 мая я попросила врачей помочь мне. Шли схватки, перерывы между ними сокращались, - вспоминает Анна. - Из родовой вызвали врача. Она посмотрела меня, сказала, раз больно, значит, я в родах. И меня спустили в родовую 4 мая вечером.

Дело затягивалось, роды так и не наступали, Аню просили полежать еще немножко. Ночью, в 2.30, проткнули околоплодный пузырь. По словам женщины, вод было немного, и они были темные, зеленые, что является тревожным сигналом, однако роженицу снова попросили еще полежать. Состояние ребенка контролировали с помощью КТГ.

Спустя несколько часов Анна сама позвала медсестру. Та сказала, что в такой ситуации, как у нее, родовой деятельности не ждут, кесарят.

- А меня зачем-то продержали столько времени. Затем меня на каталке повезли на операцию. В 6.01 достали мою дочь: 2920 граммов и 50 сантиметров. Она слабо крикнула, после этого ее увезли в реанимацию, - рассказывает Анна. - Моя девочка наглоталась зеленых вод. Я же просила помочь, но меня будто не слышали.

«СКАЗАЛ, ЧТО НЕ ВЫИГРАЛИ ТЕНДЕР»

После кесарева к Анне пришел заведующий детской реанимацией. Он сразу же огорошил маму страшными диагнозами. Говорил, что у девочки порок сердца, врожденная пневмония, кровоизлияние в легких и сепсис. По его словам, организм крошки поедала страшная инфекция. Только какая именно, врачи не знали.

- Врач был на удивление предельно честен со мной. Он говорил, что инфекцию не могут оперативно выявить из-за того, что лаборатория не присылает результаты посевов. Мол, их роддом не выиграл какой-то тендер, поэтому результаты им присылают в течение 10 дней. А по протоколу должны присылать в течение суток. А еще зачем-то сказал, что анализы эти приходят, когда ребенок находится уже дома или… в морге, - с трудом сдерживаясь, продолжает Аня. - Прогнозы по состоянию стали плохими со второго дня.

Анну попросили подписать согласие на то, что девочку буду лечить разными антибиотиками. Врачи хотели выявить, к какому из них чувствительна инфекция. Анна подписала все бумаги - лишь бы девочку спасли.

- Заведующий уверял, что хуже не будет. Говорил, что ситуация безвыходная, что нужно колоть все подряд, чтобы что-то попало на инфекцию и вылечило ее. Потом стали говорить, что сердечко не выдерживает, подключили адреналин. Затем выявили почечную недостаточность, - перечисляет девушка.

Анна металась в отчаянии, просила врачей перевести ребенка в другую клинику, просила о платном лечении. Ей отвечали, что в роддоме есть все необходимое для спасения ребенка. Но сохранить жизнь хрупкой малютки не удалось.

«МОЖЕТЕ ОБНИМАТЬ, ЦЕЛОВАТЬ, ЕЙ УЖЕ НЕ ПОМОЧЬ»

На третьи сутки, к вечеру, состояние малышки резко ухудшилось. Аню к дочке не пускали. Говорили, позовут, если станет совсем плохо. В противном случае просили ждать утра. Материнское сердце чуяло беду. К ночи Анна сама пошла в реанимацию. Ее пустили. Объяснили, что с ребенком работают врачи.

- Через 15 минут позвали, сказали: «Можете уже все что угодно делать: обнимать, целовать… Потому что ей не помочь уже», - рыдает Анна.

Реанимационные действия не помогли. В 2 часа ночи 8 мая крохотное сердечко девочки, которую родители успели назвать Дианой, остановилось.

По словам Анны, врачи настаивают, что малютку погубила внутриутробная инфекция. Однако всю беременность анализы будущей мамы были хорошими. Фото: предоставлено Анной.

«ГОВОРЯТ, ЧТО ДЕЛО ВО МНЕ»

После смерти девочки Ане выдали заключение с диагнозами. Только какая именно инфекция погубила малышку, не указали.

- В заключении говорится, что у дочери были перинатальный сепсис, внутриутробная гипоксия. Только откуда гипоксия, если КТГ всегда была хорошая? Также написали, что она наглоталась мекония, зеленых вод, - говорит Анна.

По словам женщины, врачи настаивают: дело в ней самой. Мол, перенесла во время беременности инфекцию, и она повлияла на здоровье ребенка. Но Анна уверена в другом.

- Всю беременность не было никаких отклонений по анализам. Все чисто. Думаю, сепсис ребенку занесли во время родов. А если даже инфекция была до, как уверяют врачи, по протоколу они обязаны были выявить, какая именно. И, естественно, кесарить меня раньше, чтобы дочка не страдала в утробе. Когда подписывала документы в морге, обратила внимание, что там столько фамилий новорожденных, этих страшных дат. Меня это ужаснуло. Кошмар просто, так много детей! - вздыхает девушка.

Медики так и не смогли выявить, какая инфекция поедала организм новорожденной девочки. Фото: предоставлено Анной.

ОДИН РОДДОМ, ОДНА СМЕНА – ДВЕ БЕДЫ

После трагедии Анна ушла в себя. Ни у нее, ни у мужа не было ни сил, ни денег на разбирательства с роддомом. Девушка общалась с соседками по палате, с которыми рожала в одно время. Как раз соседка и рассказала Ане о ЧП, которое произошло в июле в том же роддоме: во время родов младенец выпал на бетонный пол. Девочка, к счастью, выжила, но получила травмы.

- Я связалась с бабушкой той новорожденной девочки, рассказала свою историю. Она предложила мне помощь как юрист. Мне помогли составить обращения в МВД, в Администрацию Президента РФ, в Росздравнадзор. В заявлениях я попросила провести проверку действий врачей, все ли было сделано с их стороны для спасения моей дочери, были ли какие-то нарушения, - рассказывает Анна.

Две семьи запросили в роддоме документы. Когда получили медкарты и все выписки, стало понятно, что роды в обоих случаях принимала одна и та же смена. В документах указан один и тот же врач.

По делу упавшей девочки сейчас идут проверки. Они, кстати начались только после огласки в СМИ. Следователи, по словам бабушки пострадавшей малышки, попросили сначала пройти судмедэкспертизу: потом уже решат, есть ли основания для возбуждения дела.

МНЕНИЕ ЮРИСТА

Смерть девочки в новосибирском роддоме КП-Новосибирск прокомментировал юрист Константин Зиновьев. Эксперт уверен, что ситуация требует возбуждения уголовного дела.

- Дело должны возбудить в связи с причинением смерти по неосторожности младенцу, потому что ребенок родился живой. Матери также нужно обратиться в Следственный комитет. При этом нужно учесть, что общий срок проведения доследственных мероприятий составляет две недели. То есть в течение двух недель следователи должны решить, возбуждать уголовное дело или отказать в его возбуждении. Если за этот период мать не получит никакого ответа, она вправе обратиться к вышестоящему должностному лицу или в прокуратуру с жалобой на то, что не проводятся никакие мероприятия, связанные с возможным совершением преступления, - пояснил юрист Константин Зиновьев. - Также имеет место врачебная ошибка. Она сама по себе не наказуема. Но в любом случае следователи должны проверить соблюдение всех протоколов. Если будет возбуждено уголовное дело, здесь должна проводиться медицинская экспертиза, по результатам которой можно будет сделать выводы о наличии или отсутствии состава преступления.

Юрист добавил, что Анна вправе требовать компенсации морального вреда.

- Это касается как матери, так и отца ребенка. Он является пострадавшим в равной степени. Можно отдельно заявить гражданский иск о компенсации в связи со смертью ребенка, если будет установлена вина лечебного учреждения, конкретных врачей. Можно заявить это и не в рамках уголовного дела. И у суда, и у следственных органов будет одна задача - установить причинно-следственную связь между действием или бездействием медперсонала и смертью ребенка. Если эта связь будет установлена, то женщина может рассчитывать на компенсацию, - уточнил Константин Зиновьев.

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