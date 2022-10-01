После смерти девочки-младенца в новосибирском роддоме следователи возбудили уголовное дело. Фото: предоставлено Анной.

Следователи проверили новосибирский роддом после смерти новорожденной девочки. Мама крошки, 25-летняя Анна, обвинила врачей в халатности. А те объясняют, что младенца сгубила внутриутробная инфекция. После доследственной проверки в СК возбудили уголовное дело.

– После огласки меня сразу же вызвали в следственный отдел. Опрашивали меня, а также маму и супруга. Они ведь тоже частично знали, что творилось. В ходе проверки запрашивали медицинские документы и вызывали на опросы врачей и медперсонал роддома, – рассказала КП-Новосибирск Анна. – 22 сентября мне сообщили о возбуждении уголовного дела. Сейчас идет следствие. Следователь пока запретила мне говорить о материалах дела. Мы с семьей, если честно, в шоке. Не верили даже. Теперь надеемся, что все экспертизы в рамках расследования проведут качественно. Верим, что следствие не подведет, и что виновные в смерти нашей девочки ответят по закону.

В СК РФ по Новосибирской области КП-Новосибирск подтвердили информацию о завершении проверки и возбуждении уголовного дела.

– Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей», – уточнили в Следственном комитете.

Максимальное наказание по этой статье – лишение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Напомним, Анна, мама девочки, рассказывала, что ее роды затянули. Когда Аню наконец прооперировали, стало понятно, что малышка наглоталась тёмно-зелёных околоплодных вод. Девочку, которую успели назвать Дианой, забрали в реанимацию. Кроху лечили разными препаратами, так и не получив анализов с истинным диагнозом. На третьи сутки сердечко новорожденной не выдержало. Анну пустили попрощаться с дочкой, разрешив обнять и поцеловать её. Сказали, что девочке все равно уже не помочь, после чего ребенок умер. После трагедии врачи сказали, что отчасти вина в случившемся на матери. По словам Ани, медики утверждали, что та перенесла инфекцию в беременность. Только вот роженица и ее анализы говорят об обратном. Молодая женщина ждала своего первенца, говорит, берегла себя, как хрустальную вазу, и ничем в беременность не болела.

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