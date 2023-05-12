«Мы в ужасе… но было ожидаемо»: в Новосибирске закрывают уголовное дело после смерти девочки-младенца в роддоме

Следователи закрывают уголовное дело после смерти девочки-младенца в новосибирском роддоме. Фото: предоставлено Анной.

Год назад в новосибирском роддоме умерла новорождённая девочка. Ее не стало на третьи сутки после появления на свет. Все это время родители крохи умоляли врачей спасти ее, а те говорили, что делают все возможное. Увы, спасти ребенка они не смогли.

Мама девочки Анна рассказывала КП-Новосибирск, что роды ей затянули. Когда ее дочь страдала в утробе, врачи не спешили родоразрешать молодую женщину. Говорили ей ждать естсественных родов, несмотря на явные показания к операции. В итоге спустя несколько часов мучительного ожидания роженицу все же прооперировали. Аня говорит, что было поздно – дочка наглоталась зеленых вод и ее забрали в реанимацию. После врачи огорошили молодую мать диагнозами. Анну попросили подписать согласие на то, что девочку буду лечить разными антибиотиками. Врачи хотели выявить, к какому из них чувствительна инфекция. Анна подписала все бумаги - лишь бы девочку спасли. Но чуда не произошло – ребенок умер.

После публикации истории в КП-Новосибирск роддом проверил СК. Итогом доследственной проверки стало возбуждение уголовного дела. В рамках расследования была назначена экспертиза. Результаты которой родители, потерявшие ребенка, получили на днях. (Документ также есть в распоряжении редакции)

– Медицинские документы на экспертизу в Москву отправили только в декабре. Говорили, что займет все 2-3 месяца. Потом результаты долго не приходили. В итоге экспертиза пришла в мае. По нашему мнению, она очень поверхностная. В ней нет уточнений про некоторые очень важные моменты. В экспертизе говорится, что врачи все сделали правильно, и их вины в смерти нашей девочки нет! Поэтому следователь нам сказала, что дело будут закрывать, – сообщила КП-Новосибирск Анна, мать умершей малышки.

Девушка добавила, что результаты экспертизы они отдали юристу. Семья собирает деньги на независимую экспертизу. Они намерены добиться справедливости и установить виновных в смерти их дочери.

– Мы в ужасе, конечно, но это было ожидаемо… Выяснилось, что в ходе расследования свидетелей наших не допрашивали. Только врачей, сказали, что нет в этом никакой необходимости. Собираем деньги на независимую экспертизу. В той, что пришла, есть дефекты и неточности. Планируем подавать в суд, – добавила Анна.

Напомним, это не единственная трагедия в этом роддоме. Там во время родов на пол выпала новорожденная девочка, а также умер новорожденный мальчик. После всех ЧП в СК возбуждали уголовные дела. Отметим, что все три трагедии произошли в смену одного врача.

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