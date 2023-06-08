«У нас была счастливая многодетная семья, теперь все разрушено»: в тюремной больнице умер отчим, который наказал девятилетнего пасынка за воровство и сам получил 6 лет колонии

Отчим наказал пасынка по правилам домостроя, его осудили на 6 лет колонии. Фото: Предоставлено мамой мальчика // Никита МАНЬКО

В новосибирской больнице для заключенных скончался 45-летний Дмитрий Пальчиков*, осужденный по статье об истязаниях ребенка. Вдова до сих пор защищает мужа, считая, что он невиновен. Она думает, что из-за ее позиции ее теперь хотят лишить прав на всех детей.

- У нас была счастливая многодетная семья, теперь все разрушено, - говорит Ульяна*.

КП-Новосибирск пообщалась с вдовой.

Семья растила детей в традиционных ценностях, даже возле входа в квартиру висит икона. Фото: Никита МАНЬКО

НЕ ЖЕЛАЛ ПРИНИМАТЬ ТЕРАПИЮ

История с истязаниями девятилетнего Алексея* началась еще в 2021 году. Мальчик пришел в школу с синяками, учителя заметили и выяснили: бил ребенка отчим. Звонок в службу опеки - и ребенка изъяли из многодетной семьи, передав в реабилитационный центр. Отчима же, Дмитрия Пальчикова*, взяли под арест, а позже осудили за истязания несовершеннолетнего. Мама мальчика с самого начала была на стороне мужа, публично поддерживала его. Она рассказала, что сын украл из дома золото, это уже был не первый такой случай, поэтому ребенка и наказали.

- Вспомните, на Руси всегда говорили: «пожалел розги - потерял ребенка». Отец мог поставить щелбан, подзатыльник, несколько раз сын получил оплеуху - что в этом критичного и криминального? - говорила КП-Новосибирск Ульяна.

Но криминальное увидел суд: на теле мальчика эксперты насчитали 17 синяков и шрамов, Дмитрия осудили на 6 лет. Только до конца он срок не отбыл, 7 июня Ульяне сообщили о смерти мужа. Женщина говорит, что официальных документов о причине еще нет, но врачи сказали, что у Дмитрия было инфекционное заболевание, а пациент не желал принимать терапию.

- Муж рассказывал, что у них в конце апреля в СИЗО забрали зимнюю одежду, выводили на улицу в легкой форме. Он промерз весь, у него начался сильный жар, начал болеть позвоночник, отказывать ноги. Он почти перестал есть. На свидании 28 мая муж едва стоял на ногах, потом перестал ходить и лежал. Говорил, что врачи к нему не подходят, потому что они хотели лечить его от туберкулеза, а он уверен, что это была простуда. Максимальная температура, с его слов, была 41,3. Я им звонила, просила скорую вызвать, прокапать глюкозу хотя бы. 2 июня писала заявление, чтобы его вывезли в гражданскую больницу - бесполезно. А потом он скончался, - сообщила КП-Новосибирск Ульяна Пальчикова*. - Врачи мне говорили, что у них по бумагам все нормально, он сам виноват.

Вдова уточнила, что до ареста Дмитрий Пальчиков* не имел диагнозов, предполагает, что муж мог заразиться чем-то от сокамерников.

Мать с бабушкой (на фото) воспитывает еще троих детей, опека хочет лишить ее родительских прав. Фото: Никита МАНЬКО

МОГУТ ЗАБРАТЬ ВСЕХ ДЕТЕЙ

Как же сложилась судьба мальчика? Сначала Леша год провел в реабилитационном центре «Виктория». Ульяна пыталась вернуть сына в семью, и у нее получилось, но ненадолго.

- Сына мне вернули только 28 января 2023 года, а через три месяца Лешу забрал биологический отец из Братска. Мы с ним расстались 10 лет назад, он был против рождения ребенка. 21 марта судья приняла решение передать мальчика ему до проведения судебного заседания по определению места жительства ребенка. С тех пор сын у папы. А ведь раньше он даже алименты не платил, - объяснила КП-Новосибирск Ульяна Пальчикова.

Мальчик теперь в другом городе. А семья Ульяны на грани распада. Зимой 2022 года женщина родила четвертого ребенка - дочь от Дмитрия Пальчикова, в это же время опека подала в суд иск о лишении ее родительских прав на всех детей. Соцработники указали, что мать не защитила сына от побоев отчима, а также семья накопила долги по ЖКХ. В феврале 2023 года Дзержинский районный суд отказал в удовлетворении требований о лишении родительских прав. Органы опеки подали апелляцию и собираются вновь лишить мать четырех детей.

- Опека предъявляет претензии, что я неуравновешенная и зависима от супруга. В конце июня будет заседание в областном суде по апелляционной жалобе опеки. Мужа у меня забрали, сына тоже забрали. Двухлетняя борьба за семью привела к потерям, у нас была счастливая многодетная семья, теперь все разрушено, - призналась КП-Новосибирск Ульяна Пальчикова. - Оснований лишать меня родительских прав нет: я не алкоголичка, не наркоманка, люблю своих детей. Но они пытаются это сделать.

Редакция КП-Новосибирск направила запрос в пресс-службу ГУФСИН по Новосибирской области по факту смерти осужденного.

* Имена изменены.

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