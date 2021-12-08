В Новосибирске мать девятилетнего мальчика, которого избивал отец, лишают прав на троих детей

Ребенка забрали в реабилитационный центр, теперь опека грозится отнять остальных детей. Фото: предоставлены героями публикации

В Новосибирске многодетная семья Пальчиковых* оказалась в центре скандала после избиения девятилетнего ребенка. Учителя заметили синяки на теле мальчика и пожаловались в опеку. Следователи возбудили уголовное дело, и суд арестовал папу маленького Алексея*. Ребенка забрали в реабилитационный центр «Виктория», ограничив общение с матерью. Теперь в деле появился новый поворот. Мать Ульяна*, находящаяся на восьмом месяце беременности, получила иск о лишении родительских прав. Она может лишиться еще двоих детей — 15-летней дочери и пятилетнегно сына. Аргументы опеки: мать не жаловалась на избиения ребенка, а значит, не смогла защитить. В то же время визит опеки домой не вызвал нареканий. Дома чисто, еда в наличии. Каковы аргументы той и другой стороны — разбирался корреспондент КП-Новосибирск.

«ХУЖЕ, ЧЕМ ДОМА»

Обычная с виду многодетная семья Пальчиковых попала под прицел органов опеки в конце октября. Поводом стал скандал с истязаниями ребенка: девятилетний Алексей пришел в школу с синяками. На вопрос учителя: «В чем дело?» — мальчик ответил, что упал, но после повторной беседы с тремя педагогами признался, что отец его наказывает. Реакция была молниеносная. Учителя позвонили в опеку Дзержинского района, специалисты сообщили обо всем в отдел по делам несовершеннолетних. Так ребенка изъяли из семьи. В реабилитационном центре «Виктория» у Леши на теле обнаружили синяки и ссадины, а также шрамы. Врачи все запротоколировали.

Отца мальчика (которого ранее следователи в пресс-релизе называли отчимом) задержали по подозрению в истязаниях ребенка и поместили под арест. Маму мальчика сразу изолировали от сына, свидания редкие. Следствие опасается, что Ульяна повлияет на показания ребенка. Мама же в свою очередь недовольна тем, что мальчика отобрали у нее просто так. Она-то ребенка не била. Женщина уверена, что в реабилитационном центре сыну хуже, чем дома.

— Лешу я не видела и не слышала почти месяц. 3 ноября он в присутствии психолога рассказал про синяки на локте. 5 ноября Леша позвонил и сказал, что старший мальчик ударил его по носу, у него шла кровь. Мы написали заявление в опеку Дзержинского района, а затем отнесли в прокуратуру. С тех пор сын не звонил, хотя телефон у него есть и счет был пополнен. Потом телефон отключили, — рассказала КП-Новосибирск мама мальчика Ульяна Пальчикова.

В центре «Виктория» подтвердили, что Алексей подрался с другим мальчиком, они толкались и у обоих были синяки. Директор заведения говорит, что в центре всюду есть камеры, поэтому инцидент проверили.

5 декабря дело отца Дмитрия Пальчикова* об истязаниях было передано в прокуратуру. Ульяна же узнала, что опека собирается лишить ее родительских прав на всех детей.

Дома у семьи висят иконы и они воспитывают детей в строгости. Фото: предоставлено героями публикации

ЛИШАТ ДЕТЕЙ ИЗ-ЗА ДОЛГА ПО «КОММУНАЛКЕ»?

В начале декабря опека Дзержинского района прислала иск в суд.

— Постановлением от 14 октября произведен отвод матери Пальчиковой Ульяны, в качестве законного представителя назначен орган опеки и попечительства. Противоправные действия Пальчикова Дмитрия к Пальчикову Алексею стали возможными вследствие непринятия Пальчиковой Ульяной мер по защите своего сына. Прошу лишить Пальчикова Дмитрия и Пальчикову Ульяну родительских прав в отношении несовершеннолетних: Пальчиковой Елены*, Пальчикова Алексея, Пальчикова Артура*, взыскать алименты в пользу детей, — сообщается в иске отдела опеки и попечительства Дзержинского района.

В иске есть и характеристика семьи: отец и мать официально не трудоустроены. Имеется задолженность по коммунальным платежам свыше 130 тысяч рублей.

Суд назначил первое заседание на начало февраля 2022 года — накануне предполагаемых родов Ульяны.

— Меня хотят лишить уже всех детей? За что? За долги по «коммуналке»?! После истории с Лешей опека была у нас дома и ничего не нашла. До этого мы ни на каких учетах не состояли, и вдруг из нас делают семью садистов? Вот так просто — после школьных жалоб и синяка? — недоумевает Ульяна Пальчикова.

Женщина отметила — до 1 июля она работала в государственной организации, затем уволилась по беременности и встала на учет в центре занятости. Отец мальчика Дмитрий стоял на учете как безработный, работал неофициально. А долги по ЖКХ составляют всего 25 тысяч рублей, согласно исполнительному производству.

Опека была дома у семьи и не нашла нарушений в бытовых условиях. Фото: предоставлены героями публикации

ПОДЗАТЫЛЬНИК И ПОБОИ

Мы спросили Ульяну, почему она все-таки не защищала ребенка от отца, ведь именно это стало причиной иска, а не долг по «коммуналке».

— Я уже говорила ранее: муж дал сыну подзатыльник, но не избивал и не издевался. То, что происходит с моей семьей, — беспредел опеки, школы, следствия, — уверена многодетная мама.

На самом же деле ранее Ульяна говорила не просто про подзатыльник, а про воспитательные меры. Сын Леша украл из дома золото, за это ему и досталось от папы. Также родительница заявляла, что мальчика били в школе одноклассники. Сам Леша сначала сказал учителям, что упал и ударился. Только потом, в разговорах с несколькими педагогами, а позже и со следователем выдал вторую версию — про отца.

В центре «Виктория» дали характеристику мальчику, его психологическому состоянию и отношениям с мамой:

— По поводу возвращения в семью Алеша изначального вообще не высказывался. На данный момент только в беседе с мамой он говорит о том, что хочет домой. При участии и конкретизации информации касаемо конкретных действий обидчика мальчик несколько волновался, но это не помешало ему рассказывать более подробно о ситуации про отца. Ребенок чувствовал, что его здесь защищают. После общения с мамой психологическое состояние Алеши нестабильное, он задирается, хитрит, провоцирует конфликты.

В судебном иске фигурируют такие травмы: «ушибы мягких тканей правой ушной области, левой пароорбитальной области, туловища, конечностей». То есть мальчика таскали за ухо, дали в глаз, били по телу. Кто это сделал и по какой причине — выяснит суд. Однако уже сейчас понятно: мама ребенка не била. Есть ли повод лишать ее прав?

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

«За долги по кредитам и ЖКХ не лишают детей»

По просьбе матери юрист Михаил Жуков проанализировал пакет документов по иску. Эксперт уверен: иск несостоятелен и его рассмотрение можно приостановить в суде.

— Считаю, что данный иск инспирирован опекой без достаточных оснований. В иске перечислены погашенные судимости Дмитрия Пальчикова, но нет справок от МВД. Из всех документов есть акт помещения ребенка в реабилитационный центр, а также служебные записки с характеристикой на Пальчиковых. Ранее семья не привлекалась по нарушениям Семейного кодекса РФ, никаких актов сотрудники опеки не оформляли. Даже представить не могу, чем обоснованы требования лишить мать родительских прав. Долги по ЖКХ не имеют значения — треть страны их периодически имеет. Главное, чтобы дети были обуты и одеты по сезону. Даже финансовая несостоятельность и банкротство семьи не могут быть основанием ни для лишения, ни для ограничения в правах, — сообщил юрист Михаил Жуков. — Органы опеки и попечительства злоупотребляют своим правом. Матери нужно обратиться в прокуратуру с заявлением о несостоятельном иске и удержании девятилетнего ребенка в центре без достаточных оснований. Должен быть контроль за соблюдением законности.

* Имена героев изменены.

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