В новосибирской колонии умер отчим, избивавший 9-летнего сына

Отчим не раз узбивал 9-летнего мальчика. Фото: предоставлено родителями ребенка.

В новосибирской колонии умер 45-летний Дмитрий Пальчиков, осужденный истязаниях 9-летнего сына. Об этом КП-Новосибирск сообщила вдова мужчины.

- Дмитрий говорил, что он замерз во время перекличек на улице. Позже у него поднялась температура до 39,7, начал болеть позвоночник, отказывать ноги. Последний раз видела его 28 мая на свидании, он на ногах едва стоял. Максимальная температура, как он говорил, была 41,3 градуса. Я им звонила, просила «скорую» вызвать, прокапать глюкозу хотя бы. 2 июня писала заявление, чтобы его вывезли в больницу. А сегодня днем он скончался, – сообщила КП-Новосибирск Ульяна Пальчикова, вдова умершего мужчины*.

Напомним, Дмитрий попал в СИЗО в октябре 2021 года после обвинений в истязаниях 9-летнего сына. Учителя в школе заметили синяки и обратились в полицию, на теле ребенка нашли застарелые шрамы. Следователи возбудили уголовное дело, суд арестовал подозреваемого – 44-летнего Дмитрия. За него вступилась его жена, мать ребенка: заявила, что якобы мужчина не бил мальчика, а дал ему подзатыльник за пропажу ее золотых украшений из квартиры. В мае 2022 года Дзержинский районный суд назначил Пальчикову* шесть лет лишения свободы в колонии общего режима.

*Имена изменены

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