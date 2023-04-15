«Этот мажорчик ржал и шатался»: сотрудники СТО рассказали, почему не вызвали полицию, увидев пьяного сына экс-депутата за рулем - через 5 минут он сбил женщину в Новосибирске

Пьяный сын экс-депутата сбил женщину через 5 минут после посещения СТО. Фото: Прокуратура НСО // Дмитрий БЕЛЬКЕВИЧ // Предоставлено автосервисом Расположение:

В Новосибирске 21-летний сын бывшего алтайского депутата Александр Бушков насмерть сбил женщину. Бушков-младший был пьян, перед ДТП он пробил колесо и заехал поменять его на ближайшую шиномонтажку. А через 5 минут на бешеной скорости наехал на 45-летнюю женщину, которая переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора. Видели ли на СТО, что водитель пьян? Как он вёл себя до аварии? Об этом рассказали КП-Новосибирск сотрудники шиномонтажа.

Пьяный водитель пробил колесо и выбрал ближайшую шиномонтажку. Фото: Предоставлено автосервисом

- В 07:01 они заехали, через 15 минут выдвинулись от нас и через 5 минут сбили женщину. Вот этот мажорчик (Бушков), который за рулем был, он вышел в белых шортах из машины. Вышел, шатаясь, ржал все время. Потом эти ребята, его приятели, друг о друга терлись - неадекватное поведение. У них дворники были постоянно включены на самых больших оборотах, водитель даже за состоянием автомобиля не смотрел, не замечал, - рассказал КП-Новосибирск замдиректора автосервиса Сергей. - У них было пробито колесо, мы поставили запаску, они рассчитались по прайсу. Не торопили, просили просто оказать услугу по ремонту.

За 5 минут до трагедии водитель уехал с СТО. Фото: Предоставлено автосервисом

Сотрудники автосервиса говорят, это был один из первых клиентов с раннего утра. Уже, пересматривая записи с камер наблюдения, вспоминая детали, поняли, что приятели вели себя неадекватно, считают, что они были пьяны. Возможно, возвращались с ночного клуба. Сейчас эти показания сотрудников СТО очень важны. Ведь сын экс-депутата заявляет, что выпил уже после аварии, а за руль садился трезвым.

- Народ был вчера весь возбужден, особенно мы. Почему мы не смогли среагировать и вызвать ДПС? Чтобы мы могли сделать, чтобы этого избежать? Видно, что компашка неадекватная, понятно, что они под воздействием алкоголя или других веществ. Но у нас такие случаи нечасто, сотрудники просто растерялись, не сообразили - конечно, некую вину чувствуют. Они сами с ночной смены были, откуда запах шел - сразу не смогли понять, уже потом, после трагедии, стали все детали вспоминать. Я вот думаю, если бы они сказали, позвонили в полицию, успел бы экипаж ДПС отреагировать? Сейчас уже сказали им (подчинённым): когда приедет пьяный клиент, попробуйте у него тихонечко забрать ключи, сообщить полиции. Женщину погибшую очень жалко. Наши показания, надеюсь, теперь помогут, сотрудникам полиции мы их тоже дали, как и записи с камер, - сообщил КП-Новосибирск замдиректора автосервиса Сергей.

Водитель кроссовера сбил женщину в 07:20. Фото: Дмитрий БЕЛЬКЕВИЧ

Напомним, суд арестовал 21-летнего Александра Бушкова, сына экс-депутата Алтайского краевого Законодательного собрания Николая Бушкова. Возбуждено уголовное дело «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

В ДТП погибла 45-летняя Инна - сотрудница «Первого строительного фонда», помощник депутата Законодательного собрания Новосибирской области Майиса Мамедова. Муж погибшей Алексей рассказал, что женщина была любящей женой, хорошей матерью и ответственным, добросовестным работником. У Инны и Алексея есть 21-летняя дочь - получается, ровесница Бушкова.

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