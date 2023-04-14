«С нервами не справился»: парень, задавивший насмерть женщину в Новосибирске, заявил, что выпил уже после ДТП

В Новосибирске показали видео с допроса парня, который сбил насмерть женщину на Серебренниковской. Фото: стоп-кадр видео ОТС / Дмитрий БЕЛЬКЕВИЧ.
Появилось видео допроса 22-летнего парня, который утром 14 апреля насмерть сбил 45-летнюю женщину на перекрестке улицы Серебренниковской и Октябрьской магистрали. Кадры с признанием виновника аварии опубликовали в Telegram-канале ОТС «Экстренный НСК».
– С нервами не справился, поэтому выпил. Вину признаю, но я тогда был трезвый. После да, употреблял алкоголь, – сообщил в ходе допроса парень.
Напомним, ранее КП-Новосибирск показывала последние моменты жизни женщины-пешехода, перебегавшей дорогу на зеленый сигнал светофора.
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