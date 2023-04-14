Видео момента ДТП со сбитой насмерть женщиной в центре Новосибирска появилось в соцсетях

Появилось видео с моментом смертельного ДТП в Новосибирске 14 апреля. Фото: стоп-кадр видео АСТ-54.

В Новосибирске опубликовали видео момента смертельного ДТП, которое произошло в 7:20 утра 14 апреля на пересечении улицы Серебренниковской и Октябрьской магистрали. Запись с авторегистратора очевидцы опубликовали в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, как машина буквально на полной скорости сметает женщину, которая переходит через дорогу. Разлетаются детали автомобиля.

Напомним, 45-летняя пострадавшая погибла на месте. 22-летний виновник аварии, гоня под 100 километров в час, даже не остановился – он покинул место ДТП, позже парня задержали в его квартире.

Ранее КП-Новосибирск показывала видео с места аварии, где тело погибшей еще несколько часов лежало на асфальте.

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