Фото и видео смертельного ДТП на Серебренниковской в Новосибирске появились в соцсетях

Смертельная авария на Серебренниковской в Новосибирске. Фото: Дмитрий БЕЛЬКЕВИЧ

Утром в пятницу, 14 апреля, в центре Новосибирска сбили насмерть 45-летнюю женщину, которая переходила дорогу на пересечении улицы Серебренниковской и Октябрьской магистрали. На месте столпились прохожие, работали сотрудники полиции и врачи скорой помощи.

Тело погибшей лежало на асфальте. Фото: Дмитрий БЕЛЬКЕВИЧ

На запись камер видеонаблюдения попал предполагаемый виновник ДТП. Темный автомобиль через минуту после аварии выехал с Красного проспекта и повернул на улицу Орджоникидзе. Как сообщают очевидцы в Telegram-канале АСТ-54 Black, в машине была компания из троих человек.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что виновника ДТП задержали.

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