Полицейские задержали водителя, который сбил насмерть женщину в центре Новосибирска и сбежал

В Новосибирске задержали виновника смертельной аварии.
Фото: Дмитрий БЕЛЬКЕВИЧ
В Новосибирске задержали виновника смертельного ДТП на пересечении улицы Серебренниковской и Октябрьской магистрали. Им оказался 22-летний водитель седана. Машина на огромной скорости сбила 45-летнюю женщину, переходившую дорогу на зелёный сигнал светофора. Она отлетела в «Тойоту Авенсис».
Водитель «Тойоты» рассказал КП-Новосибирск, что виновник скрылся, даже не думая останавливаться. Еще один водитель и очевидцы вызвали скорую, но травмы пострадавшей оказались несовместимыми с жизнью.
Виновника аварии задержали у него дома в Центральном районе Новосибирска. Его вернули на место ДТП. Парень признал свою вину.
В пресс-службе главного управления МВД России по Новосибирской области прокомментировали, что в отношении мужчины проводят необходимые следственные действия.
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