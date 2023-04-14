Полицейские задержали водителя, который сбил насмерть женщину в центре Новосибирска и сбежал

В Новосибирске задержали виновника смертельной аварии. Фото: Дмитрий БЕЛЬКЕВИЧ

В Новосибирске задержали виновника смертельного ДТП на пересечении улицы Серебренниковской и Октябрьской магистрали. Им оказался 22-летний водитель седана. Машина на огромной скорости сбила 45-летнюю женщину, переходившую дорогу на зелёный сигнал светофора. Она отлетела в «Тойоту Авенсис».

Водитель «Тойоты» рассказал КП-Новосибирск, что виновник скрылся, даже не думая останавливаться. Еще один водитель и очевидцы вызвали скорую, но травмы пострадавшей оказались несовместимыми с жизнью.

Виновника аварии задержали у него дома в Центральном районе Новосибирска. Его вернули на место ДТП. Парень признал свою вину.

В пресс-службе главного управления МВД России по Новосибирской области прокомментировали, что в отношении мужчины проводят необходимые следственные действия.

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