В центре Новосибирска насмерть сбили женщину-пешехода

В центре Новосибирска сбили женщину-пешехода. Фото: ГИБДД Новосибирска.
Утром в пятницу, 14 апреля, на перекрестке улицы Серебренниковской и Октябрьской магистрали произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в ГИБДД Новосибирска.
Авария случилась в 7:20 утра возле дома № 29 по улице Серебренниковской.
На асфальте лежит накрытое тело. Фото: ГИБДД Новосибирска.
Предположительно, джип серого цвета выехал на красный свет на перекресток и сбил женщину, которая переходила дорогу.
На месте от полученных травм погибла 45-летняя женщина. Подробности и обстоятельства ДТП уточняются.
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