В центре Новосибирска насмерть сбили женщину-пешехода

В центре Новосибирска сбили женщину-пешехода. Фото: ГИБДД Новосибирска.

Утром в пятницу, 14 апреля, на перекрестке улицы Серебренниковской и Октябрьской магистрали произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в ГИБДД Новосибирска.

Авария случилась в 7:20 утра возле дома № 29 по улице Серебренниковской.

На асфальте лежит накрытое тело. Фото: ГИБДД Новосибирска.

Предположительно, джип серого цвета выехал на красный свет на перекресток и сбил женщину, которая переходила дорогу.

На месте от полученных травм погибла 45-летняя женщина. Подробности и обстоятельства ДТП уточняются.

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