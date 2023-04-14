«Перед аварией вел себя неадекватно»: что известно о сыне экс-депутата, сбившем насмерть женщину в Новосибирске

Александра отправили в СИЗО. Фото: Мария НОВИКОВА/Дмитрий Белькевич

Авария, произошедшая утром в центре Новосибирска, унесла жизнь 45-летней женщины. Напомним, Александр Бушков, сын экс-депутата Алтайского краевого Законодательного собрания Николая Бушкова, пролетел на красный на Серебренниковской и насмерть сбил сибирячку. Потом попытался скрыться с места аварии, но вскоре его поймали.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Выяснилось, что Александр был пьян, его отправили в СИЗО на 2 месяца.

Позже стало известно, что за 5 минут до трагедии парня вместе с друзьями видели на СТО на Бориса Богаткова.

- Они заехали колеса на авто подкачать. Ну и вели себя странно, неадекватно, - рассказали КП-Новосибирск работники СТО.

К слову, машина у сына экс-депутата была дорогой - иномарка Geely Tugella. Ее стоимость начинается от 3,5 миллионов рублей. Является ли Александр ее владельцем или она принадлежит его отцу, пока неясно.

Еще в соцсетях намекают, что Александр любил выпить: мол, подписан в телефонах у знакомых как главный алкаш в городе и депутатский сынок.

Сейчас проблемы с законом не только у Александра, но и у его отца - экс-депутата АКЗС Николая Бушкова. Сейчас он находится под арестом: его обвиняют сразу по двум статьям – в незаконной заготовке древесины и незаконной рубке лесных насаждений. По версии следствия, в 2008 году фирма Николая Бушкова взяла в аренду лесной участок в Тальменском районе. В 2019 году он вступил в сговор с сотрудниками своей фирмы, они стали рубить древесины больше, чем разрешено по закону. Ущерб оценили в сумму 7,5 млн рублей. Николай Бушков свою вину не признает.

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