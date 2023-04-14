«Был пьяным, пытался сбежать»: сына экс-депутата, насмерть сбившего женщину, арестовали в рекордные сроки

Адвокаты просили домашний арест для Александра. Фото: прокуратура Новосибирской области.

Арестовали в рекордно короткие сроки. В Дзержинском районном суде Новосибирска несколько минут назад закончилось заседание об избрании меры пресечения предполагаемому виновнику смертельного ДТП, которое произошло сегодня рано утром в центре города.

На Октябрьской магистрали лихач на автомобиле Geely Tugella пролетел светофор на запрещающий сигнал и на большой скорости сбил 45-летнюю женщину, переходившую дорогу на свой зеленый по «зебре».

По информации источника КП-Новосибирск, за рулем кроссовера сидел сын бывшего депутата Алтайского краевого законодательного собрания Николая Бушкова, 21-летний Александр. Водитель скрылся с места аварии, но инспекторы ГИБДД вычислили его местонахождение и задержали по горячим следам. По результатам медицинского освидетельствования, молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения.

- В отношении мужчины следователем 11 отдела следственного управления УМВД России по городу Новосибирску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.п. а, б ч. 4 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, сопряженное с оставлением места его совершения», - уточнили КП-Новосибирск квалификацию обвинения в пресс-службе областного главка МВД.

Уже под вечер задержанного в наручниках и под конвоем привезли на заседание, на котором следователь ходатайствовал об аресте фигуранта. Журналистов в здание не пустили, поскольку формально суд уже был закрыт – закончился рабочий день.

Адвокаты просили домашний арест для Александра, но суд принял другое решение.

- Прокуратурой Дзержинского района поддержано ходатайство следователя об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Он арестован на срок предварительного следствия, то есть на два месяца – до 14 июня 2023, - сообщила корреспонденту КП-Новосибирск помощник прокурора Дзержинского района Новосибирска Олеся Бажайкина.

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