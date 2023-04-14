«Ее так крутило по асфальту, что слетела вся одежда»: пьяный сын экс-депутата на всей скорости сбил женщину и даже не остановился

Парень был за рулем автомобиля и сбил женщину. Фото: стоп-кадр видео ОТС / Дмитрий БЕЛЬКЕВИЧ

Утром 14 апреля в самом центре Новосибирске — на улице Серебренниковской — случилось смертельное ДТП. Оно попало на видеонаблюдение, свидетелями кошмарной сцены стали и десятки прохожих, автомобилистов. Кадры с камер шокируют, видно, как 45-летняя жещина переходит дорогу по зебре на зеленый сигнал светофора. Как вдруг на полной скорости ее в буквальном смысле сносит иномарка. Женщина отлетает от авто, ее отбрасывает за перекресток. Понятно, что шансов выжить нет… А водитель даже не притормозил, полетел дальше.

- Проезжал мимо в 7.25,тело ещё не накрыли. Без сомнений была мертва. С неё слетела одежда и даже нижнее бельё, её так крутило по асфальту, что вся поломана была. Тело как будто выжимали. И судя по расположению авенсиса, она прилетела в него, а не виновник задел. Обломки пластика, туфли и прочее раскидал вокруг метров на 30. Думаю найдут быстро, повреждения должны быть очень большие на машине, — весь день отписывались очевидцы трагедии в комментариях.

Гонщика быстро нашли. Им оказался 21-летний Александр Бушков. Предположительно, он является сыном бывшего депутата Николая Бушкова из Алтайского края. Тот тоже сейчас под следствием, его обвиняют по статье, связанной с незаконной заготовкой леса. Бушков-младший попался полицейским уже пьяным. Но тут же стал оправдываться. Кадры с первым признанием виновника аварии опубликовали в Telegram-канале ОТС «Экстренный НСК».

– С нервами не справился, поэтому выпил. Вину признаю, но я тогда был трезвый. После да, употреблял алкоголь, – спокойным тоном на камеру вещал Бушков. Он заявил, что на своей машине Geely Tugella вместе с друзьями гнал на шиномонтаж. Сбил женщину, испугался и уехал.

В соцсетях пишут, что в сервисе «GetContact» телефон гонщика высвечивается, как — «Саня Сын Депутата».

В пресс-службе ГУ МВД России по НСО сообщили, что возбуждили уголовное дело по статье нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, сопряженное с оставлением места его совершения.

Прямо сейчас Александра арестовали.

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