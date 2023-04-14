«Не дошла до работы 40 метров»: муж сбитой сыном экс-депутата сибирячки рассказал о трагедии

У погибшей осталась дочь. Фото: Соцсети

В Новосибирске пьяный сын экс-депутата сбил сотрудницу «Первого строительного фонда» на перекрестке улицы Серебренниковской и Октябрьской магистрали. От удара 45-летняя женщина скончалась на месте. А гонщик даже не затормозил, полетел дальше. Кадры с камер наблюдений, как легко может оборваться человеческая жизнь, шокировали всю страну.

Утренняя трагедия шокировала новосибирцев. Фото: Дмитрий БЕЛЬКЕВИЧ

Полицейские быстро нашли водителя-убийцу. 21-летний Александр Бушков оказался пьян, его арестовали. Семья погибшей 45-летней женщины сейчас в шоке, убиты горем.

- Инна – любящая жена, мать, ответственный и добросовестный работник. Все эти качества были присущи ей. Она работала в «Первом строительном фонде», шла на работу и не дошла метров 40-50. Ее сбили прямо на перекрестке, не дошла совсем чуть-чуть, – рассказал КП-Новосибирск муж погибшей Александр.

Подозреваемого арестовали в тот же день. Фото: Прокуратура Новосибирской области

Напомним, ДТП случилось ранним утром, около 07:45 часов. Водитель Geely Tugella на бешенной скорости сбил 45-летнюю женщину, которая переходила дорогу на «зеленый» по пешеходному переходу. Виновник ДТП скрылся с места происшествия, но был позже задержан. По результатам медицинского освидетельствования, он был пьян, но попытался оправдаться, мол, выпил уже после аварии, чтобы «снять стресс».

В полиции возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, сопряженное с оставлением места его совершения». Вечером 14 апреля Дзержинский районный суд арестовал подозреваемого на 2 месяца, хотя его адвокаты настаивали на домашнем аресте.

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