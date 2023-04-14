Женщина, насмерть сбитая на Серебренниковской в Новосибирске, работала помощницей депутата

Женщина не дошла до работы 40 метров. Фото: Предоставлено родными погибшей

В Новосибирске 21-летний студент – сын бывшего депутата Заксобрания Алтайского края насмерть сбил женщину. Муж погибшей рассказал «КП-Новосибирск» подробности трагедии:

- Инна – любящая жена, мать, ответственный и добросовестный работник. Все эти качества были присущи ей. Она работала в «Первом строительном фонде», шла на работу и не дошла метров 40-50. Ее сбили прямо на перекрестке, не дошла совсем чуть-чуть, – рассказал КП-Новосибирск муж погибшей Алексей. – Раньше работала помощником новосибирского депутата, не буду его называть.

Трагедия произошла 14 апреля на перекрестке Октябрьской магистрали и улицы Серебренниковская. Около 07:45 утра сотрудница «Первого строительного фонда» переходила дорогу на зеленый свет по пешеходному переходу. Водитель Geely Tugella проехал на «красный» и на огромной скорости сбил 45-летнюю женщину. Она скончалась на месте от полученных травм.

Виновник ДТП скрылся с места происшествия, полиция задержала его по горячим следам. За рулем кроссовера оказался 21-летний студент, сын бывшего депутата Законодательного собрания Алтайского края. По результатам медицинского освидетельствования, он был пьян, но попытался оправдаться, мол, выпил уже после аварии, чтобы «снять стресс».

В полиции возбудили уголовное дело по статье «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, сопряженное с оставлением места его совершения». Вечером 14 апреля Дзержинский районный суд арестовал подозреваемого на 2 месяца, хотя его адвокаты настаивали на домашнем аресте.

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